Die aktuellen Satzungen des Gemeindeverbands Abfallbeseitigung Oberes Fricktal (GAOF) stammen aus dem Jahre 1995. Mittlerweile ist jedoch die Abfuhr und Entsorgung des Hauskehrichts vom Betrieb der Deponie Seckenberg getrennt und mittelfristig zeigt sich, dass die Deponie alle erforderlichen Rückstellungen getätigt hat.

Um in Zukunft allfällige Mehrerträge den Verbandsgemeinden in Form einer Gewinnausschüttung auszubezahlen, müssen die Bereiche «Abfuhr und Entsorgung» und «Betrieb Deponie» buchhalterisch getrennt werden. Dieses wurde in den überarbeiteten Satzungen festgehalten.

Die Abgeordneten – von den 21 Verbandsgemeinden waren 27 an der Versammlung in Leibstadt anwesend – nahmen die Gesamtrevision der Satzungen einstimmig an. «Ein Abfallverband, der eine eigene Deponie führt und noch Gewinn macht, ist ein Novum im Aargau», freut sich GAOF-Präsident Daniel Suter.

Erweiterung möglich

Im Anschluss informierte er über die geplante Erweiterung der Deponie, die durch Landreserven nördlich des jetzigen Standortes möglich ist (die AZ berichtete). Mit der Annahme der Gewinnausschüttung ist eine Grundvoraussetzung für die Erweiterung gegeben und die Mitglieder stimmten dem Budget 2018 zu, in dem auch die Kosten von 72 000 Franken für eine Machbarkeitsstudie eingestellt sind. Damit kann eine Entscheidungsgrundlage für die Abgeordnetenversammlung erarbeitet werden.

Der beantragte Kredit für den Ersatz der bestehenden Gasanlage durch eine Schwachgasfackel mit Kosten von netto 315 000 Franken wurde ebenfalls einstimmig angenommen. Der Ersatz wird nötig, da die heutige Gasfackel das Deponiegasgemisch nicht mehr vollständig verbrennt. Die neue Fackel erhöht die Betriebssicherheit und verkürzt die Nachsorgezeit.

Die Annahmepreise für 2018 bleiben bei Kehricht und Bioreaktormaterial konstant, bei der Rohschlacke erhöhen sie sich um einen Franken.

Das Jahr 2016 war für den GAOF ein intensives Betriebsjahr. Zur Optimierung der noch verbleibenden Verfüllzeit der Deponie Seckenberg wurde die Schrägstellung der Kompartiments-Trennwand ausgeführt. Somit konnten das Bioreaktorkompartiment vergrössert und das Schlackenkompartiment verkleinert werden.

Guter Zustand der Deponie

Das Projekt Aerobisierung des Bioreaktors – das Absaugen des Gases und Belüften des Deponiekörpers –, das zu einer Verkürzung der Nachsorgedauer führt, wurde 2016 kombiniert mit einer möglichen Erweiterung der Deponie und wird weiterentwickelt.

In der Gesamtbeurteilung ging Suter auf den guten Zustand der Deponie ein. Alle Systeme des technischen Systems seien funktionstüchtig, der Abschlussdamm sei stabil und im Grundwasser keine Beeinflussung durch die Deponie feststellbar.