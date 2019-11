Neue Generation übernimmt in der Villa Berberich

Die Freie Gruppe Hochrhein hat einen starken Umbruch und einen Generationenwechsel hinter sich. Die verjüngte und neu formierte Gruppe stellt sich in der Ausstellung «Denk Mal» vor, die am Sonntag, in der Bad Säckinger Villa Berberich eröffnet wurde. Sechs Künstlerinnen und Künstler aus der Region zeigen spannende Arbeiten von Malerei über Installationen bis zu Computeranimationen.

Der Vorsitzende des Kunstvereins Hochrhein, Frank van Veen, ist «glücklich und froh», dass die Tradition der Gruppenausstellung zum Jahresende fortgesetzt werden kann. Nachdem Gründungsmitglieder der Freien Gruppe inzwischen verstorben sind und andere wie der 86-jährige Rheinfelder Bild­hauer Leonhard Eder sich vom Ausstellungsbetrieb zurückgezogen haben, hat sich die Gruppe neu aufgestellt.

Computeranimationen und eigenwillige Bildsprache

Inzwischen gehören Tobias Eder aus Freiburg, Carola ­Faller-Barris aus Freiburg, Ruth Loibl aus Rheinfelden, Kathrin Kunz aus dem schweizerischen Möhlin und Peter Schütz aus Görwihl fest zur Gruppe. Neu dazu kommt in dieser Schau ­Katrin Niedermeier aus Weil am Rhein. Der Maler und Zeichner Hansjörg Bisswurm aus Öflingen ist zwar nach wie vor Mitglied der Freien Gruppe, pausiert aber in dieser Schau.

Frank van Veen vom Kunstverein findet es spannend, dass sich in der Gruppe ein Generationenwechsel vollzogen hat und auch neue Medien Eingang ins Kunsthaus finden. Ausserdem ist der Kunstvereins-Chef ein grosser Fan von Gruppenausstellungen: «Für die schönen Räume in der Villa Berberich ist es angemessen, wenn man vielfältige Positionen der aktuellen Kunst zeigen kann.»

Ein besonderes Konzept verfolgt die Freie Gruppe Hochrhein in der Schau mit dem vieldeutigen Titel «Denk Mal». Wie der Sprecher der Gruppe, Tobias Eder, sagt, bezieht sich der ­Titel auch auf die heutigen Zeiten mit ihren politischen Unruhen und der digitalen Welt. Beim Aufbau und der Hängung der Werke waren sich die Künstler schnell einig, dass die Arbeiten in den Räumen miteinander in Beziehung treten sollen. Eder selbst zeigt in einem abgedunkelten Raum Computeranimationen, die sich mit Räumen, Autos und religiösen Themen beschäftigen. Mit Videos und neuen Medien arbeitet auch Katrin Niedermeier, die eine audiovisuelle Computeranimation zeigt. Daneben sind zwei Skulpturen von Niedermeier zu sehen.

Ruth Loibl hat zwei lebensgrosse Textilfiguren aufgebaut. Kathrin Kunz bringt zarte Pflanzendrucke auf Papier, Carola Faller-Barris Installationen und Zeichnungen. Peter Schütz ist mit Malerei in eigenwilliger Bildsprache vertreten. Die Ausstellung dauert bis zum 22. Dezember. (rf)