Frau Buol, lassen Sie uns mit drei Richtig-oder-falsch-Fragen beginnen. Der Gemeinderat hat in den letzten Monaten kommunikativ nicht immer eine gute Figur abgegeben. Richtig oder falsch?V

Verena Buol Lüscher: Ich kann von aussen nur beurteilen, wie der Gemeinderat gegenüber der Öffentlichkeit kommuniziert hat. Und hier muss ich sagen: Diese Auftritte waren nicht optimal.

Die Norderschliessung des Dorfes und die neue Verbindung an den Bahnhof Frick werden in fünf Jahren realisiert sein. Richtig oder falsch?

Falsch.

Mit welchem Zeitraum rechnen Sie?

Beim Individualverkehr mit 10 bis 15 Jahren, beim Langsamverkehr hoffe ich, dass es früher eine sicherere Verbindung an den Bahnhof Frick geben wird.

Die Oberstufe wird in fünf Jahren noch eigenständig sein. Richtig oder falsch?

Falsch.

Ihr Gegenkandidat im Gemeinderatswahlkampf, Ignaz Heim, ist ein glühender Befürworter einer selbstständigen Oberstufe. Wo stehen Sie?

In der Realität.

Und wie sieht diese aus?

Wenn wir noch einige Trümpfe ausspielen können und wenn wir die Schule gut verkaufen, können wir eine gute Zusammenarbeit mit Frick hinbekommen. Meine Vision ist ein gemeinsamer Schulstandort.

Aber nicht unter einer Leitung?

Diese Frage steht für mich nicht an erster Stelle. Ob die Schule unter einer Leitung steht und wenn ja, unter welcher, ist Sache der Detailplanung. Wie weit die Planung ist, weiss ich nicht. Informationen habe ich nur durch die Presse. Aus meiner Sicht muss es zuerst einmal darum gehen, einen sinnvollen Nenner für die Zusammenarbeit zu finden.

Das versuchte man ja vor drei Jahren – und scheiterte. Woran lag es?

Von aussen habe ich dies so wahrgenommen: Es lag an der Primärkommunikation. Statt den Leuten zuerst einmal aufzuzeigen, weshalb man zusammenarbeiten will oder muss, präsentierte man bereits operative Einzelheiten. Das führte zum Desaster.

Wie wollen Sie dies künftig vermeiden?

Indem wir zurück auf Feld eins gehen, sofern dies möglich ist, und das Gemeinsame klarer umreissen. Meine Vision ist es, dass wir, Frick und Gipf-Oberfrick, als ein Schulstandort wahrgenommen werden – inklusive der Bezirksschule.

Auf dieses Ziel hin wollen Sie als neue Gemeinderätin arbeiten?

Zumindest will ich klären, sofern dies nicht schon getan ist, ob diese Vorstellung umsetzbar ist. Ich bin mir bewusst, dass der Bezirksschulstandort geschichtlich gewachsen ist und dass man alles, was so gewachsen ist, aus der Sicht ganz vieler nicht anfassen sollte. Ich will es trotzdem tun, denn nur mutige Schritte bringen uns weiter.

Was wäre der Vorteil einer solchen «Globalschule»?

Man hätte mehr Jongliermasse. Wenn wir drei Züge hätten – also Bez, Sek und Real –, dann hätten wir je eine Abteilung mehr und könnte eventuell einen Teil abspalten. Was klar nicht realistisch ist: Schüler über den Hügel nach Gipf-Oberfrick zu karren.

Genau das möchte aber die IG: Eine zusätzliche Gemeinde für die Oberstufe finden. Ein Vorschlag war, die Oberstufenschüler von Küttigen ins Fricktal zu befördern.

Das ist unrealistisch – und macht aus meiner Sicht auch keinen Sinn.

Wieso nicht? Wettbewerb ist ja unser Leben. Weshalb soll man dann einer anderen Schule nicht Schüler abjagen?

Weil das eine ganz schlechte Bewegung ist. Dagegen wehre ich mich.

Hier spricht die wettbewerbskritische Sozialdemokratin aus Ihnen.

Sicher – und dazu stehe ich. Die Schule muss eine Volksschule bleiben, zu der jeder den gleichen Zugang hat. Eine Zwei-Klassen-Volksschule darf es nicht geben.

Weshalb ist es vielen Gipf-Oberfrickern so wichtig, dass die Oberstufe eigenständig bleibt?

Weil wir eine Super-Schule haben.

Das müssen Sie ja nun sagen, schliesslich waren Sie bis vor vier Jahren Schulpflegepräsidentin.

(Lacht.) Nein, das ist so. Wir haben ein sehr gutes Lehrerteam und auch die Evaluationen waren jedes Mal ausgezeichnet. Die Schüler fühlen sich gut aufgehoben, die Eltern sind zufrieden. Da spielen viele Emotionen mit. Wenn man dann den Leuten etwas wegnehmen will, löst das logischerweise Emotionen aus. Ich nehme mich da nicht aus, auch ich möchte eine so gute Schule nicht hergeben.

Gleichzeitig aber visionieren Sie einen gemeinsamen Schulstandort. Wie soll das aufgehen?

Indem man die Qualitäten, welche die Schule Gipf-Oberfrick unzweifelhaft hat, den Frickern verkauft. Und ihnen diese selbstbewusst verkauft, denn Frick wird in den nächsten Jahren stark wachsen und die finanzielle Lage ist angespannt, wie die beantragte Steuererhöhung zeigt. Ein neues Schulhaus liegt da nicht drin.

Aber Wachstum bedeutet ja höhere Steuereinnahmen.

Sicher, aber ich glaube nicht, dass die geplanten Quartiere die grossen Steuerzahler anlocken werden. Da ist Gipf-Oberfrick deutlich besser aufgestellt. Ich denke, die Karten sind für uns derzeit günstig, um in der Schulfrage eine gute Lösung zu finden.

Die Karten sind dieselben geblieben. Hat Gipf-Oberfrick die Trümpfe einfach zu schlecht ausgespielt?

Den Eindruck hatte ich. Den Gipf-Oberfrickern mangelt es manchmal etwas an Selbstvertrauen. Die Behörden und die Verwaltung leisten tolle Arbeit – diese darf man auch so verkaufen. Wir dürfen stolz auf uns sein. (Lacht.) Und manchmal gehört es eben auch zum Spiel, etwas zu bluffen. Das ist in der Politik nicht anders.

Und Sie sind eine gute Verkäuferin?

Ich verkaufe Ihnen einen Staubsauger in der Wüste, wenn es sein muss. Verkaufen ist auch in meinem Berufsalltag eine meiner Hauptaufgaben. Und darin bin ich nicht schlecht.

Die Kommunikation des Gemeinderates stand in den letzten Monaten mehrfach in der Kritik. Wie muss eine Exekutive heutzutage kommunizieren?

Präzise und möglichst frühzeitig. Das ist das Ideal. In der Realität ist das nicht immer so einfach und ich stelle fest, dass viele Gemeinderäte die Kommunikation heute noch unterschätzen. Ich musste das auch erst einmal lernen. Wenn Feuer im Dach ist, sind die Medien gnadenlos. Da kann es sich durchaus auch einmal lohnen, einen Coach beizuziehen. Das ist dann auch kein Versagen, zumal die meisten Gemeinderäte ja nicht Medienprofis sind, sondern engagierte Bürger, die das Beste für ihr Dorf wollen.

Welche Rolle haben da die sozialen Medien?

Eine immer Grössere. Hier spielt sich viel Dynamik ab, hier entlädt sich oft auch die Wut der Bürger zuerst. Es ist wichtig, dass jemand im Gemeinderat oder in der Verwaltung die sozialen Medien auf dem Radar hat und auch mal rufen kann: Achtung, hier wird es gefährlich, hier bekommt ein Ereignis eine Eigendynamik.

Sie sind SP-Mitglied. Politisiert der Gemeinderat künftig linker?

Ja, ganz links. (Lacht.) Natürlich werde ich meine Werte einbringen und meine Partei ist die SP. Ich werde mich für Lösungen starkmachen, die aus meiner Sicht gut sind.

Von Links kommt häufig Wachstumskritik. Teilen Sie diese?

Wachstum ist Teil des Kapitalismus. Wenn man das Land gut verkaufen kann, macht man es eben. Um das zu stoppen, wäre eine sehr linke Regierung nötig. Das ist utopisch. Mit Wachstum muss man aber behutsam umgehen, denn in der Geldeuphorie geht oft vergessen, dass Wachstum auch Verkehr nach sich zieht und die Infrastruktur belastet.

Wächst Gipf-Oberfrick zu schnell?

Das Gefühl habe ich nicht. Gipf-Oberfrick wächst nicht um jeden Preis, sondern geht sinnvoll mit den vorhandenen Landressourcen um. Das entspricht auch einem Wunsch der Bevölkerung, wie die Befragung vor drei Jahren zeigte.

Zum Wachstum gehört der Verkehr. Wie wichtig ist die Norderschliessung für Gipf-Oberfrick?

Mir persönlich ist wichtig, dass Gipf-Oberfrick für all jene noch attraktiver wird, die kein Auto benutzen, sondern zu Fuss oder mit dem Velo unterwegs sind. Deshalb hat für mich die Norderschliessung für den Langsamverkehr oberste Priorität. Dafür werde ich mich auch einsetzen.

Und wie dringend ist eine Lösung für den Individualverkehr?

Die Situation ist nicht alarmierend. Das haben die Verkehrszählungen ja gezeigt. Nur in den Stosszeiten kommt es zu einem Engpass in Frick. Das ist aushaltbar, zumal der Verkehr ja hausgemacht ist. Heute haben viele das Gefühl, für jede noch so kleine Strecke das Auto nehmen zu müssen. Wir jammern hier auf hohem Niveau.

Viele Gipf-Oberfricker monieren: Mit der Norderschliessung bezahlen wir den Frickern eine Umfahrung. Haben diese Stimmen recht?

Und wenn auch. Wer mit dem Auto durch Frick fahren will, muss auch bereit sein, an bessere Verbindungen zu zahlen. Nutzniesser einer Umfahrung sind ja primär die Gipf-Oberfricker und die anderen Talgemeinden. Man muss schon sehen: Wir sind in Gipf-Oberfrick privilegiert, die Unannehmlichkeiten wie den Autobahnanschluss, die Sozialwohnungen oder die Einkaufszentren liegen allesamt in Frick. Also müssen auch wir unseren Beitrag leisten, dass sich die Belastung in Grenzen hält. Aber wie bei der Schule sage ich auch hier: Wir müssen das Problem gemeinsam lösen.

Bedauern Sie Frick manchmal?

Nein. Frick ist eine Zentrumsgemeinde und muss diese Aufgaben tragen. Sie zieht aus dem Zentrum-Sein durchaus auch ihren Profit. Mein Anliegen ist es: Wir müssen die Herausforderungen gemeinsam angehen; nur das ermöglicht nachhaltige Lösungen. Der Alleingang ist meist eine schlechte Alternative.

Der Gemeinderat präsentierte bei der Norderschliessung fünf Varianten. Hat Sie eine davon überzeugt?

Ehrlich?

Natürlich.

Nein, wirklich überzeugt hat mich keine. Wenn man etwas macht, dann muss man es richtig machen und es muss auf Generationen hinaus funktionieren. Das kostet, aber das muss es einem auch wert sein. Schliesslich steht auch sehr viel Geld in den Garagen der Leute herum.

Die Variante sollte dann vielleicht auch nicht mitten durch einen Hof führen, wie die vom Gemeinderat einst präferierte Variante «Mitte».

Nein, das ist Unsinn. Dass die Bevölkerung auf diesen Vorschlag konsterniert reagiert hat, verstehe ich sehr gut.

Der Gemeinderat will einen neuen Anlauf für die flächendeckende Einführung von Tempo 30 nehmen. Da freut sich Ihr linkes Herz sicher!

Schon, doch ich weiss auch: Widerstand ist bereits wieder programmiert. Man muss einen anderen Weg gehen.

Wer weiss, vielleicht höhlt ja der stete Tempo-30-Tropfen doch einmal den Stein?

Das glaube ich nicht. Es zeigt sich gerade bei dieser Thematik eine gewisse Doppelmoral: Jeder will vor seinem Haus, dass die Autos möglichst langsam fahren, will eine Entschleunigung. Er selber aber will andernorts nicht langsamer fahren. Speziell ist auch, dass jedes Verkehrsgutachten zeigt: Wer angemessen fährt, kann in unseren Quartieren gar nicht schneller als 30 fahren, da es derart viele Rechtsvortritte hat. Handkehrum zeigen die Tempokontrollen: Es wird schneller gefahren. Der gesunde Menschenverstand ist leider nicht bei allen da.

Sie sprechen von einem andern Weg. Wie soll dieser aussehen?

Frick zeigt es. Hier wird Tempo 30 quartierweise eingeführt. Wo es erwünscht ist, kommt es; wo noch nicht, bleibt vorerst alles beim Alten.

Ist das der bessere Weg?

Der Bessere ist es nicht, aber der Gangbarere. Eine flächendeckende Einführung wäre günstiger und sinnvoller, aber sie ist wohl auch diesmal nicht mehrheitsfähig.

Wo liegen die grossen Herausforderungen in den nächsten Jahren?

In der Zusammenarbeit mit Frick. Hauptthemen werden hier sicher die Schule und der Verkehr sein.

Sie sprechen von einer noch besseren Zusammenarbeit. Weshalb nicht gleich fusionieren?

Weil eine Fusion derzeit keinen Sinn macht. Beiden Gemeinden, Frick und Gipf-Oberfrick, geht es gut. Eine Fusion braucht es nicht. Es kann sein, dass die nächste Generation dies anders beurteilen wird.

Norderschliessung, Oberstufe, Tempo 30: Das sind alles Themen, bei denen harte und emotionale Diskussionen zu erwarten sind. Sie werden wohl auch das eine oder andere Mal unter Beschuss geraten. Weshalb tun Sie sich das an?

Vielleicht bin ich Masochistin. (Lacht.) Ich interessiere mich für die Menschen, ihre Sorgen und will die Zukunft aktiv mitgestalten. Mich interessiert beispielsweise die Frage: Weshalb ist Tempo 30 ein derart grosses Reizwort im Dorf? Dies herauszufinden, ist die Basis für tragfähige Lösungen.

Blicken wir vier Jahre nach vorne. Unter welchen Prämissen sagen Sie, ich habe meinen Job als Gemeinderätin gut gemacht?

Wenn ich die Geschäfte so bringen kann, dass mich die Leute verstehen. Sie müssen nicht meine Meinung teilen, aber verstehen, was das Ziel ist und was die Alternativen sind.

Wir spielen nun «Fee». Sie haben einen Wunsch frei. Was wählen Sie?

Eine gute, konstruktive Zusammenarbeit mit allen Beteiligten.