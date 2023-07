Naturschutz Ein Stück Aargauer Toskana für den heimischen Garten: Pflanzenziegel geben einen Lebensraum für Heuschrecken, Wildbienen und Schmetterlinge Die Naturschutzorganisation Pro Natura Aargau und die Schafisheimer Gärtnerei Labhart lancieren ein neues Projekt für mehr Biodiversität im Siedlungsraum: Dank sogenannten Pflanzenziegeln sollen Pflanzen, die ausserhalb der Schutzgebiete kaum noch vorkommen, wieder im Siedlungsraum angesiedelt werden. Das Saatgut kommt dabei von einem ganz speziellen Ort im Fricktal.

Für Matthias Betsche ist der «Nätteberg» oberhalb von Bözen die Toskana des Aargaus. «Auch vom Klima her – ich habe dort meine ersten italienischen Schönschrecken gesehen. Eine Mittelmeer-Heuschrecke, die sehr wärmeliebend ist und die sich am ‹Nätteberg› heimisch fühlt», erzählt der Geschäftsführer der Naturschutzorganisation Pro Natura Aargau.

Eine italienische Schönschrecke. Bild: zvg/Matthias Betsche

Um die Schrecke aber geht es nicht, wohl aber um ihren Lebensraum und das dortige Nahrungsangebot. Dieses nämlich ist nun für den heimischen Garten erhältlich. Die Erklärung: Die Schafisheimer Gärtnerei Daniel Labhart hat mit Saatgut aus dem Naturschutzgebiet sogenannte Pflanzenziegel erstellt.

30 Pflanzenarten auf einem einzigen Ziegel

«In Zusammenarbeit mit Pro Natura konnten wir im Schutzgebiet Moos und Laub ausrechen und auf Ziegel auslegen», sagt Daniel Labhart. Die im Gut enthaltenen Samen keimten im Frühjahr und nach zwei Jahren wurden aus diesen Pflanzen Samen geerntet. Dieses Saatgut bildet die Grundlage für die Pflanzenziegel.

Bei den Ziegeln handelt es sich um fixfertige Wildpflanzen-Mischungen, auf einer Schafwollmatte, ohne Torf- und Kokosfasern. Sie können einzeln verlegt oder in beliebiger Menge aneinander gereiht werden – und leisten so einen Beitrag zur Biodiversität im Siedlungsgebiet.

Daniel Labhart, hier mit seiner Partnerin im Betrieb, hat in den vergangenen Jahren aufwendig Pflanzenziegel mit Saatgut vom «Nätteberg» gezüchtet. Bild: Chris Iseli (21. 4. 2020)

In den Ziegeln gedeihen 30 Pflanzenarten – neben bekannten Pflanzen wie Flockenblumen oder Ochsenauge auch zahlreiche Herbstblüher wie Teufelsabbiss, Augentrost oder das Sichelblättrige Hasenohr. «Da einige Pflanzen ausserhalb der Schutzgebiete kaum noch vorkommen, wird mit diesem Produkt der Artenerhalt aktiv gefördert», sagt Labhart. Er fügt an: «Es wäre schön, einen Teil dieser Arten wieder ansiedeln zu können – und somit auch etwas zum Erhalt unserer kleinen Mitbewohner beizusteuern.»

Die Pflanzen sind wertvolle Nahrungsquellen

Denn gerade Insekten werden von den Pflanzen nicht nur angelockt sondern erhalten auch eine wertvolle Nahrungsquelle: Wildbienen, Heuschrecken, Käfer und Schmetterlinge. Labhart nennt dazu eine Faustregel: «Eine gute Blütenpflanze zieht etwa zehn Tierarten an – die Pflanzenziegel bieten also ein grosses Potenzial.»

Vom Naturschutzgebiet Nätteberg aus sollen verschiedene seltene Pflanzen wieder in den Siedlungsraum kommen. Bild: zvg/Matthias Betsche

Pro verkauftem Ziegel gehen ausserdem drei Franken an den Verein Pro Natura Aargau. Das Geld wird zum Kauf von neuen Schutzgebieten verwendet. Geschäftsführer Matthias Betsche ist begeistert von der Idee, ein Stück des «Nättebergs» quasi in den Gärten der Region anzusiedeln. Spontan macht er allen, die sich in den kommenden Tagen bei Daniel Labhart für einen Pflanzenziegel melden, ein Angebot: eine Führung durch die Aargauer Toskana – vielleicht mit der italienischen Schönschnecke.