An Weihnachten wurde beim Bad Säckinger Bergsee ein skelettierter Schädel gefunden. Die Polizei in Waldshut steckt mitten in den Ermittlungen und gibt deshalb vorerst keine Details bekannt. Die Untersuchungen am Schädel sind nach wie vor nicht abgeschlossen. Eine Spur führt nach Kleindöttingen: 19 Jahre ist es her, seit Gina Hauenstein aus dem Dorf im Zurzibiet vermisst gemeldet wurde. Ein Oberschenkelknochen von ihr wurde vor einigen Jahren am Rheinufer in Dogern gefunden. Rechtsmediziner gleichen nun ihre DNA mit der DNA des Schädels ab, den ein Pilzsammler am Bad Säckinger Bergsee fand. Was bei einer solchen Untersuchung passiert, weiss der Rechtsmediziner Holger Wittig vom Institut für Rechtsmedizin der Universität Basel. Er erklärt das Stufenschema – das in der Rechtsmedizin bei einem Schädelfund angewendet wird – Schritt für Schritt.

1. Tier oder Mensch? Bei dieser Frage ist wichtig, ob der Schädel komplett ist oder nicht: «Wenn er ganz ist, lässt sich das einfach feststellen. Wenn wir nur Bruchstücke haben, kann das schwierig werden», sagt Wittig. 2. Weiblich oder männlich? Wird von einem menschlichen Schädel ausgegangen, stellt sich die Frage des Geschlechts. Dieses wird an den morphologischen Merkmalen festgemacht. Darunter versteht man die äusserlichen sichtbaren Unterschiede in Form und Grösse. Laut Wittig ist diese Feststellung vor allem schwierig bei androgynen Personen: Jemandem, dem zu Lebzeiten bereits nicht direkt anzusehen war, welchem Geschlecht er zugeordnet wird. «Dann werden Messungen an bestimmten Knochenpunkten gemacht, um festzustellen ob die Person eher männlich oder weiblich war», sagt Wittig. «Grosse ethnische Gruppen wie zum Beispiel Asiaten lassen sich am äusseren Schädel auch schnell abgrenzen.» 3. Wie alt war die Person? Dieser Punkt wird laut dem Wissenschafter schon schwieriger: Wichtig sind die Zähne. «Wenn ein Schädel schon länger liegt, fallen die Zähne auch aus.» Wenn die Zähne vorhanden sind, lässt sich das Alter mit Einschränkungen schätzen: Bis zum Abschluss des Zahnwachstums geht das relativ genau. Danach wird es schwieriger und das Alter lässt sich meistens nur noch in einem Zehnjahreszeitraum eingrenzen. Zusätzlich können die Rechtsmediziner die Verknöcherung der Schädelnähte untersuchen: Mit zunehmenden Alter verknöchern diese immer mehr oder verschwinden ganz. Aber auch hier gibt es eine grosse Schwankungsbreite.