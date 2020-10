Nach Lockdown-Hoch im Frühjahr: Der Hofladen-Boom flaut langsam wieder ab

Einer der wenigen Gewinner zu Beginn der Coronakrise waren die Hofläden. Kartoffeln, Sonntagszopf oder Fleisch direkt vom Bauern lag im Trend. Nicht wenige verzeichneten im Frühjahr ein Vielfaches der Kunden wie für gewöhnlich. So spricht etwa Stéphanie Delz vom Rüchihof in Möhlin von einem phasenweise «siebenfachen Umsatz» und einem «kaum mehr Hinterherkommen bei den Kunden». Doch wie sieht es eigentlich rund ein halbes Jahr später aus? Die AZ hat bei fünf Hofladen-Betreibern nachgefragt, was aus dem Boom geworden ist.

Delz sagt, dass dieser zwischenzeitlich zwar abgeflaut sei. Aber immerhin: «Statt drei- bis viermal so viele Kunden wie für gewöhnlich, sind es noch doppelt so viele, die kommen.» Einige der Neukunden sind geblieben, weil sie die Regionalität der Produkte und die Hofladen-­Philosophie schätzten. Andere wiederum seien damals nur aus Bequemlichkeit gekommen. «Weil sie vermutlich nicht in die vollen Grossverteiler wollten und es schöner und sicherer fanden, vor einem Hofladen als vor einem überfüllten Grossverteiler warten zu müssen.»

Viele kaufen wieder da ein, wo es am günstigsten ist

Pia Steinacher schätzt das Mehr an Kundschaft über Frühling und Sommer in ihrem Hofladen in Schupfart auf etwa einen Drittel. Die Zahl der Kunden habe mittlerweile aber wieder ein gewöhnliches Niveau erreicht. «Die meisten kaufen wohl nun wieder da ein, wo es am günstigsten ist», vermutet sie.