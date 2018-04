Der Laden im Magdener Industriegebiet ist seit über einem halben Jahr geschlossen, der Abschluss des Konkursverfahrens steht kurz bevor. Morgen Nachmittag findet die konkursamtliche Liquidation des gesamten Inventars statt.

Fricker möchte auf Anfrage der AZ nicht sagen, wie es so weit kommen konnte, dass das Traditionsunternehmen schliessen musste. Er sagt lediglich, dass er und seine beiden Mitarbeiter, die am Schluss noch mit ihm im Laden arbeiteten, alle einen neuen Job gefunden hätten. Er selber arbeitet mittlerweile im Ausland. Für Fricker scheint die Sache abgeschlossen, bei der Liquidation am Freitag werde er nicht vor Ort sein.