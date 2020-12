Nach jahrelanger Planung: Der Umbau der Rösslischüüre beginnt

Heute Montag fahren – manch einer wird es angesichts der jüngsten Geschichte des Gebäudes kaum glauben – bei der Rösslischüüre in Möhlin tatsächlich die Baumaschinen auf. Beim Hochstudhaus mit hohem Giebel, wie sie im 16. und 17. Jahrhundert gebaut wurden, handelt es sich um eines der letzten Überbleibsel des alten Möhliner Mitteldorfs. Über 30 Jahre lang war es die urchige Heimat des Lehrertheaters und wurde so quasi in dessen Schatten auch über die Grenzen des Dorfs hinaus bekannt. Dann, vor knapp zehn Jahren, zog das Lehrertheater in den «Bata Park», weil die Scheune umgebaut werden sollte. Nur: Passiert ist das bisher nicht.

Geplant wurde viel und fast ebenso viel wieder verworfen. Ein Restaurant mit grossem Saal war einst angedacht, dann ein Hotel, später ein Bistro mit Gewerberäumen. Inzwischen hat das Gebäude mit Reto Weidmann einen neuen Besitzer. Und jetzt ist auch klar, wie es mit der Rösslischüüre weitergeht.

Küchenausstellung und Arztpraxis

Im Erdgeschoss entsteht eine Küchenausstellung der Möhliner Schreinerei Weidmann. Reto Weidmann ist Mitinhaber des Familienunternehmens. Mit den Räumlichkeiten für die Küchenausstellung erfülle er sich und der Familie «den Traum von einer Lokalität mitten im Dorf», wie er sagt. Neben den Küchen sollen die Räumlichkeiten unter anderem auch über verschiedene Sitzgelegenheiten verfügen. In erster Linie sei die Ausstellung Arbeitsplatz und nicht Eventlokal. Aber: «Die Idee ist es, hier ab und zu einen Kunden- oder Gewerbeanlass durchführen zu können – beispielsweise einen Kochabend», so Weidmann.

Auch für die beiden Obergeschosse konnte eine Nutzung gefunden werden. Im ersten Obergeschoss werden die Allgemeinmediziner Hagen Scheerle, Sarah Hofmann und Denise Bernhard einziehen und ihre Hausarztpraxis, die sich heute im Oberdorf befindet, in den neuen Räumlichkeiten weiterführen. Im zweiten Obergeschoss werden weitere Behandlungsräume für Therapeuten geplant, die mit der Hausarztpraxis zusammenarbeiten werden. Beide Geschosse werden mit einem Lift erschlossen.

Den Entscheid für ein reines Gewerbehaus und gegen einen Gastrobetrieb hat Reto Weidmann durchaus bewusst gefällt. Einerseits, weil er – wie er unverhohlen zugibt – «selber nur sehr wenig vom schwierigen Gastrogewerbe» verstehe. Andererseits aber auch mit Blick auf die direkte Umgebung, wo es unter anderem die Cafés der Bäckereien Aukofer und Maier sowie das Café Wolke 7 gibt. «Das ist bereits ein tolles Angebot», sagt Weidmann.

Er ist überzeugt, mit dem Gewerbehaus samt Arztpraxen einen Mehrwert für das Mitteldorf zu schaffen. «Ich denke, mit den verschiedenen Angeboten in der unmittelbaren Umgebung können hier wieder ein belebtes Dorfzentrum und ein Begegnungsort entstehen.»

Reto Weidmann rechnet mit einer Bauzeit von rund einem Jahr. Die Arztpraxis im Obergeschoss soll bereits im Herbst 2021 eröffnen. «Das ist machbar», sagt Weidmann.

Optik des Scheunentores wird gewahrt

Eine Herausforderung beim Bauprojekt ist, dass die Rösslischüüre unter kommunalem Schutz steht. Die Ausarbeitung des Projekts wurde deshalb auch von der Fachkommission Kernzonen der Gemeinde begleitet. Die Bausubstanz des Gebäudes darf sich so nur bedingt verändern. Auf Dachfenster zur Strasse hin etwa muss Weidmann verzichten, dafür wird er an den grossen Fenstern im Parterre Holzelemente anbringen, um die Optik eines Scheunentores zu wahren.

Im hinteren Teil des Gebäudes sind dagegen kleinere Modifikationen geplant. So soll etwa das Dach teilweise geöffnet werden, um für Tageslicht im Gebäudeinnern zu sorgen. Ausserdem erhält die Scheune ein Kellergeschoss, um Stauraum für die Nutzer zu schaffen.

Für Reto Weidmann, selber Möhliner und mit der Geschichte des Gebäudes natürlich vertraut, ist es ein spezielles Projekt. «Es ist schön, dass ich die Rösslischüüre in eine Zukunft führen darf, und ich freue mich, dass es jetzt tatsächlich losgeht», sagt er.