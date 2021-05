Marcus Hasler Nach einer Covid-Erkrankung lag er zwei Wochen im Koma: «Leidtragende war meine Familie» Vor fast einem Jahr lag der passionierte Musiker zwei Wochen im Koma und musste künstlich beatmet werden. Nach seiner Covid-Erkrankung wendet der 69-Jährige eine spezielle Atemtechnik an für schwierige Bewegungen – wie etwa das Schuhe binden.

Marcus Hasler aus Hellikon ist nach seiner Corona-Infektion dem Tod von der Schippe gesprungen und freut sich des Lebens. Dennis Kalt

Als Marcus Hasler sein Handy im Kantonsspital Aarau einschaltete, hörte es nicht mehr auf zu vibrieren. Hunderte Nachrichten mit Genesungswünschen via Facebook, Whatsapp und Co, erreichten den 69-jährigen Helliker. Kurz zuvor hatten ihn die Ärzte nach zwei Wochen aus dem künstlichen Koma geholt.

Am 24. März 2020 hatte das Coronavirus so massiv seine Lunge befallen, dass er an ein Beatmungsgerät angeschlossen werden musste. Hasler rang mit dem Tod. Die Ärzte räumten ihm nur noch eine zehnprozentige Chance ein, als sie ihm einen letzten Medikamenten-Cocktail verabreichten – wenige Tage später öffnete er seine Augen.

Marcus Hasler nach dem Koma im Spital. zVg / Aargauer Zeitung

Knapp neun Monate später sitzt Hasler im abgesperrten Ausstellungsraum seiner Opel Garage und erzählt nüchtern, wie er dem Tod von der Schippe gesprungen ist. «Ein gesundes Herz, das Aufgeben des Rauchens und weil ich es wollte», sagt der leidenschaftliche Musiker der «Silverbirds».

Zuhause angekommen, nahm er als erstes seine Handorgel und spielte

Elf Kilogramm, vornehmlich Muskulatur, habe er wegen Covid verloren. Geblieben ist der Humor. Was er als erstes gemacht habe, als er nach langer Zeit im Spital und anschliessender Rehabilitation auf der Barmelweid wieder nach Hause kam: «Die Handorgel genommen und ausprobiert, ob ich noch spielen kann», erzählt er.

Vor seiner schweren Erkrankung war Hasler an jenem Ort, der sich nur wenig später, als das Epizentrum der ersten europäischen Coronawelle herausstellte: Ischgl. Hasler sagt:

Vor dem Antritt der Reise nach Ischgl war das Virus kein Thema. Damit hatten wir nicht gerechnet.

Noch am 10. März unbeschwert an einem Geburtstag mit Kollegen musiziert, klagte er zwei Tage später über starke Gliederschmerzen. Am 13. März trat er vorzeitig die Heimreise an, liess sich umgehend testen und erhielt am nächsten Tag das Ergebnis: Covid-19-positiv.

«Mein Sohn hat mir ein Bett in das Gartenhäuschen gestellt, damit ich dort von meiner Familie isoliert war», erzählt Hasler. Dann - trotz Einnahme von Medikamenten – kam der Husten, die Fieberschübe und schliesslich das Ringen um Luft, die Todesangst, bei lebendigem Leib zu ersticken. Sein Sohn fuhr ihn nach Rheinfelden ins Spital. Von dort aus ging es mit dem Rettungswagen nach Aarau ins Spital. «Von da an weiss ich nichts mehr.»

In diesem Gartenhaus isolierte sich Marcus Hasler zehn Tage lang von seiner Familie. Dennis Kalt / Aargauer Zeitung

Detailliert berichten kann Hasler von intensiven Träumen, die sein Hirn zwischen diesseits und jenseits abspielte. Etwa, dass er auf dem Bierfass des Feldschlösschen-Sechsspänners sass und nach einem Unfall im Magdenerbach landete, in dem er ertrank. «Das muss da gewesen sein, als sie mich an den Beatmungsschlauch angeschlossen haben – davon gehen auch die Ärzte aus», erzählt Hasler, der während seinem Koma auch eine Landschaft ähnlich dem Garten Eden gesehen habe.

Eine latente Müdigkeit bleibt nach der Erkrankung zurück

Schmerzen habe er keine empfunden. Als er aufwachte, wusste er nicht, wo er war. Erst nach und nach realisierte er, was geschehen war, und damit auch, wie seine Familie Tag für Tag um sein Leben bangte. Hasler sagt:

Nicht ich, sondern sie haben gelitten. Diese Ungewissheit ist für sie grausam gewesen.

Hasler musste nach seiner Krankheit viel wieder lernen. Dazu gehörten etwa so einfach Ding wie das Laufen und das Essen. Zurückgeblieben ist noch eine latente Müdigkeit und dass ihm der Schnauf ausgeht, wenn es etwas bergauf geht. Für spezielle Bewegungen, etwa das Bücken zum Schuhe binden, hat er eine spezielle Atemtechnik gelernt, um zu verhindern, dass es ihm schwindlig wird. «Ich bemühe mich nun viel mehr, auf meine Gesundheit zu achten», sagt Hasler

Hasler hat gegen das Virus noch genügend Antikörper im Blut

Impfen lassen gegen Covid-19 muss sich Hasler nicht. Eine Messung habe gezeigt, dass er noch genügend Antikörper im Blut habe. Wie viel sehnt sich natürlich auch Hasler danach, dass die Durchimpfung in der Bevölkerung das Virus in einigen Monaten in die Schranken weisst – auch, damit er mit seiner Musik wieder auf der Bühne stehen und seine Lebensfreude unter den Leuten verbreiten kann.