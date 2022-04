Musikfestival «Die Vorfreude ist riesig»: Das Schupfart Festival kehrt nach zwei Jahren zurück Die Planungen für die 38. Ausgabe des Schupfart Festivals haben begonnen. Vom 23. bis 25. September sollen internationale Künstlerinnen und Künstler wieder unter dem grossen Festzelt auf dem Flugplatz für Stimmung sorgen. Zwar hinkt der Ticketverkauf noch hinterher, doch das OK ist zuversichtlich, dass sich dies bald ändert.

Nach zweijährigem Unterbruch des Schupfart Festival soll sich das Zelt im September 2022 wieder mit Besucherinnen und Besuchern füllen. hrg (21. September 2018)

Für Festivalfreunde aus der Region sind es gute Nachrichten, die aus dem 800-Seelendorf Schupfart zu vernehmen sind: Das Organisationskomitee des Schupfart Festivals hat entschieden, dass die 38. Ausgabe des dreitägigen Musikfestivals am Wochenende vom 23. bis 25. September über die Bühne gehen soll – dies, nachdem das Festival 2021 und 2020 pandemiebedingt abgesagt worden war.

Doris Müller, OK-Präsidentin Schupfart Festival. dka (31. August 2017)

Grund für den positiven Entscheid war denn auch – wenig erstaunlich – die Aufhebung der Covid-Massnahmen. OK-Präsidentin Doris Müller sagt:

«Wir sind voller Vorfreude und gehen mit Elan an die Vorbereitungen für das Festival.»

Stolz sei man darauf, dass das Line-Up der Künstlerinnen und Künstler nahezu identisch ist mit jenem des abgesagten Festival 2020. «Wir sind froh, dass es hier keine Terminkollisionen der Auftretenden gibt», sagt Müller.

Undenkbar wäre die Ausrichtung ohne die Helferinnen und Helfer der ansässigen Vereine. So müssen denn etwa Aufbauarbeiten geleistet oder rund 10’000 Besucherinnen und Besucher bewirtet werden. Das OK hat deswegen eine Umfrage lanciert. «Es stehen wie zuletzt rund 550 Freiwillige zur Verfügung», so Müller; genügend Kräfte also um das Spektakel zu stemmen.

Von Pop- über Country- zu Schlagermusik

Am Freitagabend kommen Fans der Rock-Popmusik bei Auftritten von Max Giesinger, Luca Hänni und Ben Zucker mit Band auf ihre Kosten. Für die Country-Night am Samstag ist das OK besonders Stolz, Ben und Noel Haggard gewonnen zu haben. Sie sind Söhne der «Country Hall of Fame»-Legende Merle Haggard, der 38 Nummer-1-Hits produzierte. Am Sonntag findet das Festival mit Schlagermusik, unter anderem mit DJ Ötzi und «Die jungen Zillertaler», seinen Abschluss.

Noel (l.) & Ben Haggard – Söhne der Country-Legende Merle Haggard – sind am Samstag, 24. September, auf dem Schupfart Festival zu sehen. zvg

Insgesamt werden für die drei Tage 12’000 Tickets verkauft. Für den Samstag und Sonntag je 3000 sowie den Freitag deren 6'000. Dies, weil es am Freitag nur Stehplätze gibt. Beim Ticketverkauf hinke man noch etwas hinterher. «Von den Verkaufszahlen her, liegen wir derzeit bei etwa 60 Prozent im Vergleich zu den Verkäufen aus vorherigen Jahren», so Müller.

Viele positive Stimmen, aber noch Zurückhaltung

Den Grund dafür sieht Müller darin, dass einige nach zwei Jahren Pandemie noch etwas zurückhaltend sind, wenn es um den Besuch eines grossen Festivals geht. Es brauche ein wenig Zeit zu realisieren und sich daran zu gewöhnen, dass Massenveranstaltungen wieder möglich seien. Müller sagt aber:

«Ich habe bereits viele Stimmen gehört, die sich darauf freuen, dass das Schupfart Festival wieder stattfindet, aber noch keine Karten besitzen.»

Deswegen ist Müller auch positiv gestimmt, dass in den kommenden Monaten noch so manches Ticket seine Abnehmerin oder seinen Abnehmer finden wird.