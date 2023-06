Musik Mit dem «Waldkauz-Polka» zum Erfolg: Die Fricktaler Jagdhornbläser erspielen sich den Schweizer-Meister-Titel Sie waren als Titelverteidiger ins Rennen gegangen. Und sie liessen sich den Titel auch nicht abjagen, die Jagdhornbläser Fricktal. Beim 31. Eidgenössischen Jagdhornbläserfest holten sie in ihrer Kategorie Platz eins. Mit 1582 Punkten belohnte die Jury den Vortrag der Fricktaler, die auch fast alle aktive Jäger sind.

Die Jagdhornbläser Fricktal wurden in Weinfelden im Thurgau Schweizer Meister. Bild: zvg

Sie hatten beim 31. Eidgenössischen Jagdhornbläserfest in Weinfelden im Thurgau den Titel zu verteidigen. Und das gelang ihnen auch: Die Jagdhornbläser Fricktal gewannen auch dieses Mal. Sie wurden Schweizer Meister und verwiesen die weiteren vier Formationen, die in ihrer Kategorie angetreten waren, auf die Plätze.

Die 14 Fricktaler Bläser waren in der Kategorie A III angetreten. Ausgestattet mit den Instrumenten Fürst-Pless-Horn und Parforcehorn in B stellten sie sich dem Votum einer dreiköpfigen Jury mit dem aus einer Liste ausgewählten Pflichtstück «Waldkauz-Polka» sowie den Jagdsignalen «Begrüssung», «Reh tot», «Gams tot» und «Auf Wiedersehen». Und sie überzeugten damit die Jury. Die Fricktaler holten 1582 Punkte.

Die Vorträge wurden nach den Kriterien Rhythmus und Metrum, Stimmung, Dynamik und Klangausgleich, Interpretation sowie Gesamteindruck bewertet. Wobei, wie Mitglied Anton Obrist aus Sulz einräumt, die Kategorie A III eher zu den leichteren Kategorien gehöre. In welcher sie antritt, könne jede Formation selbst entscheiden.

Rund 30 Gruppen nahmen an der Meisterschaft teil

Am Eidgenössischen Jagdhornbläserfest in Weinfelden hatten rund 30 schweizerische und ausländische Gruppen mit rund 350 Bläserinnen und Bläsern teilgenommen. Die ausländischen Gruppen stammten aus Deutschland, Frankreich, Österreich und Liechtenstein, sagt Obrist. Daher hiess der Wettbewerbe eben auch Eidgenössisches und Internationales Jagdhornbläserfest.

Und die Anforderungen an die Teilnahme sind hoch: So dürfen laut Obrist höchstens drei der Bläserinnen und Bläser keine aktiven Jägerinnen und Jäger sein. Die Fricktaler nehmen diese Hürde mit Leichtigkeit. Sind von ihren 18 Mitgliedern im Alter zwischen 35 und 78 doch lediglich zwei keine aktiven Jäger. So waren sie auch die einzige Fricktaler Formation, die in Weinfelden im Thurgau angetreten ist.

2017 war das Teilnehmerfeld deutlich grösser

Mit 30 teilnehmenden Gruppen sei das Teilnehmerfeld vergleichsweise klein gewesen, so Obrist. «2017 war es sicher um ein Drittel grösser. Der lange Unterbruch hat nicht gutgetan», sagt er. Und mit sechs Jahren war der Unterbruch lang. 2017 hatte das Eidgenössische Jagdhornbläserfest zuletzt stattgefunden, in Zürich. Corona und weitere organisatorische Gründe hatten zu der langen Pause geführt.

Auch 2017 wurden die Fricktaler Jagdhornbläser schon Schweizer Meister. Es war bis anhin der grösste Erfolg der vor mehr als 50 Jahren gegründeten Gruppierung, der heute 18 Bläser aus dem gesamten Fricktal angehören. Seit 1975 besuchen die Jagdhornbläser bereits die Eidgenössischen Bläserwettbewerbe, die normalerweise im Turnus von zwei Jahren stattfinden. Aber eben: Vor 2017 hatte es nie zum Titelgewinn gereicht.

So kann Obrist sagen: Den Probebetrieb von einem Termin pro Woche auf zwei zu erhöhen, hat sich ausgezahlt. Seit Januar war das so. Und die Proben seien auch strenger geworden. Dirigent und musikalischer Leiter der Gruppe ist Robert Obrist aus Möhlin. Streng, aber auch geduldig sei der, sagt Obrist lachend.