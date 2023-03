Muri Vernissage wird zu Besuchermagnet: 130 Kunstschaffende beteiligen sich an aktueller Ausstellung im Singisen Forum Murikultur und Kuratorin Sadhyo Niederberger luden am Samstag zur Vernissage des ersten Teils der Ausstellung «Landschaftsveränderung im Blickfeld der Kunst» unter dem Titel «Sedimentieren, Kristallisieren, Kondensieren» ein. Auf einer eingerichteten Website können Kunstschaffende ihre Beiträge präsentieren.

Sadhyo Niederberger kuratiert die aktuelle Ausstellung im Singisen Forum in Muri. Verena Schmidtke / Aargauer Zeitung

Am Samstag fand die Vernissage der Ausstellung «Sedimentieren, Kristallisieren, Kondensieren» statt, an der sich im Singisen Forum in Muri die ersten Besuchenden interessiert umschauten. Kuratorin Sadhyo Niederberger und Heidi Holdener, Geschäftsführerin bei Murikultur, freuten sich über die Interessierten und unterhielten sich mit den verschiedenen Gästen. Eine Besucherin merkte an, ihr gefalle das Konzept der Kuratorin sehr, es strahle Leichtigkeit aus. Die Ausstellung ist noch bis zum 23. Juli zu sehen.

Das Archiv «Reading Caspar Wolf» ist Ausgangspunkt für die Ausstellung. Verena Schmidtke / Aargauer Zeitung

Sadhyo Niederberger und Heidi Holdener erinnerten sich, dass es gut ein Jahr von der Idee bis zur Eröffnung der Ausstellung gebraucht hatte. Der Ursprung liege im künstlerischen Forschungs- und Ausstellungsprojekt «Grand Tour Caspar Wolf». Dafür hatte Sadhyo Niederberger, als eine der daran beteiligten Künstlerinnen und Künstler, das Archiv «Reading Caspar Wolf» angelegt. «Es ist ein fortlaufendes, künstlerisches Archiv zu dem Alpenmaler Caspar Wolf», sagte die Kuratorin dazu. Spannend an dem Maler sei, dass er die Alpen gezeigt habe, wie sie sind. Auf der Suche nach einem Thema für eine Ausstellung habe sich folglich «Landschaft» geradezu angeboten.

Aufruf via Website für Kunstschaffende

Die Ausstellung zeigt in drei Räumen verschiedene Aspekte zum Sedimentieren, Kristallisieren und Kondensieren. Verena Schmidtke / Aargauer Zeitung

Sadhyo Niederberger teilte zum Titel «Landschaftsveränderung im Blickfeld der Kunst» mit: «Es ist eine Ausstellung in zwei Teilen. Ab dem 4. März geht es um <Sedimentieren, Kristallisieren, Kondensieren>. Im August folgt <Rolling Stones>.» Während ihrer Vorbereitungen habe sie sich intensiv damit auseinandergesetzt, wie offen sie die Thematik lassen solle. «Letztendlich habe ich mich für ganz offen entschieden», so die Kuratorin. «Die folgende Ausstellung wird dafür umso fokussierter werden.»

Heidi Holdener, Geschäftsführerin bei Murikultur. Verena Schmidtke / Aargauer Zeitung

Auf der eigens eingerichteten Website – readingcasparwolf.kleio.com – lud sie Kunstschaffende dazu ein, ihre Beiträge zu «Sedimentieren, Kristallisieren, Kondensieren» einzustellen. Bislang folgten 130 Künstlerinnen und Künstler diesem Aufruf. Über dieses grosse Interesse freuen sich sowohl die Kuratorin als auch die Geschäftsführerin sehr. Sadhyo Niederberger sagte:

«Ich bin den Teilnehmenden sehr dankbar für ihr Vertrauen.»

Sie fügte hinzu: «Es können sehr gern auch während der Ausstellung noch Werke hochgeladen werden.» Die Website solle als offenes Netzwerk für Kunstschaffende sowie Kuratoren und Kuratorinnen fungieren.

Erste Einblicke bei einem kleinen Rundgang

Die Besuchenden diskutieren die unterschiedlichen Ausstellungsobjekte. Verena Schmidtke / Aargauer Zeitung

Im Singisen Forum gab die Kuratorin bei einem kleinen Rundgang erste Einblicke in die Ausstellung: «Es passte natürlich gut, dass hier drei Räume sind, so ist für jeden Aspekt von <Sedimentieren, Kristallisieren, Kondensieren> ein Bereich vorhanden.» Dokumentarisch habe sie eine Vielzahl der auf der Website eingestellten Werke ausgedruckt und versucht, diese einem der Themen zuzuordnen. «Manchmal sind die Übergänge fliessend», stellte Niederberger fest. Dazu gebe es auch Videos, Hörbeispiele sowie einige Originale zu entdecken. Sie verwies auf einen Monitor älteren Datums und erklärte: «Hier läuft ein älteres Video, dem ist das Gerät angepasst.»

An der Vernissage gab es ein grosses Interesse. Verena Schmidtke / Aargauer Zeitung

Zur Ausstellung präsentiert Murikultur ein Rahmenprogramm wie beispielsweise öffentliche Führungen mit der Kuratorin. «Es ist ein sehr schönes Rahmenprogramm. Bei drei der vier Termine werden einige der Kunstschaffenden involviert sein», so die Kuratorin. Kurz vor der offiziellen Eröffnung sagte Sadhyo Niederberger strahlend: «Mit der Ausstellung bin ich sehr zufrieden.»