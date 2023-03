Mumpf Slalom ganz im Grünen: Wie das Fricktal vor 50 Jahren zur Grasski-Hochburg wurde 1973 taten sich 20 Sportler aus Mumpf und Umgebung zusammen und gründeten den Grasski-Club. 50 Jahre danach ist der Club mit 69 Mitgliedern so stark aufgestellt wie nie zuvor. Sie wollen es jetzt auch sportlich wieder wissen und den ursprünglichen, aber etwas eingeschlafenen Vereinssport wiederbeleben.

Der Grasski-Club Mumpf wurde vor 50 Jahren, 1973, gegründet. Bild: zvg

25 Minuten – Rekordzeit: Kaum eine halbe Stunde verging und der Grasski-Club in Mumpf war aus der Taufe gehoben. So hält es das Protokoll der Gründungsversammlung am 10. Januar 1973 fest. 20 Gründungsmitglieder haben es unterzeichnet: Peter Jegge und Edi Schmid gehörten dazu. 50 Jahre danach sitzen die beiden zusammen, erinnern sich, bekommen leuchtende Augen, lachen. Und Schmid fasst den Gründergeist der 1970er wohl gut zusammen, wenn er sagt:

«Wir waren jung, dynamisch und sexy.»

Jung waren die Initianten des Vereins ganz bestimmt, alle zwischen 19 und 21 Jahre alt und allesamt sowieso sportlich. Sie fuhren Ski alpin, waren vielfach Pontoniere und surften, auf Wasserski oder Surfbrettern stehend, auf dem Rhein.

Mit Schlaghosen und langen Haaren - so fuhr das Fricktal Grasski in den 70ern. Bild: zvg

So lag es nahe, dem Trendsport der 70er-Jahre auch noch zu frönen – dem Grasskifahren. Die Hänge oberhalb von Stein und Mumpf lagen ja direkt vor der Haustür. Mitbegründer Rolf Waldmeier betrieb mit seinen Brüdern im Dorf ein Sportgeschäft. So waren sie immer am Puls der Zeit, bekamen aus erster Hand mit, was dazumal sportlich angesagt war.

Der Grasski-Club Mumpf wurde vor 50 Jahren, 1973, gegründet. Edi Schmid und Peter Jegge (von links) waren bei der Gründung dabei. Bild: hcw

Nun war der Klimawandel vor 50 Jahren zwar noch kein Thema. Doch dass rund um Mumpf immer genug Schnee lag, um alpin zu fahren, war auch schon 1973 nicht mehr garantiert. So waren sie mit Grasski unabhängig und für alle Wetterlagen gerüstet.

Internationale Rennen in Mumpf 1976 und 1977

Und sie machten Mumpf damit weltweit bekannt. Trugen sie doch vor allem in den ersten Jahren nach Gründung auch internationale Rennen aus, allein 1976 und 1977 in direkter Folge. Und so manches Mitglied schaffte es in die Nationalmannschaft und reiste zu Wettkämpfen – die Schlachtenbummler des Vereins im Schlepptau.

An der Hauspiste oberhalb von Mumpf war das Treiben in den ersten Jahrzehnten nach der Gründung rege. Bild: zvg

Zu der Zeit stand an der Hauspiste oberhalb von Mumpf auch schon die Clubhütte. Und der Lift war im Sommer 1975 installiert worden. 3400 Franken hätte der den Club gekostet, wäre er nicht von Alfred Bohrer, Mitglied aus Wallbach und Clubfilmer, gestiftet worden.

«Der Lift war sicher 15 Jahre lang in Betrieb», sagt Jegge. Rege in Betrieb. Denn für mindestens zwei Jahrzehnte stand das Grasskifahren bei der Gründungsgeneration sportlich immer auf Platz eins. «Noch vor dem Pontoniersport und noch vor dem Ski alpin», wie Jegge sagt.

Die Vereinshütte des Grasski-Clubs Mumpf liegt idyllisch. Bild: zvg

Doch etwa ab den 90er-Jahren rückte es immer mehr in den Hintergrund der Vereinsaktivitäten. Die Vereinsgründer waren älter geworden, hatten berufliche und familiäre Verpflichtungen. So nahm die Geselligkeit mehr Raum ein – der Pizzaplausch im Sommer und die Vereinsreise am Jahresende als Höhepunkte. Rund um die Vereinshütte mit sagenhaftem Blick auf den Rhein lässt es sich auch herrlich feiern.

Inzwischen hat mit Phil Jegge – erst kürzlich bei der Generalversammlung zum neuen Präsidenten gewählt – die zweite Jegge-Generation das Vereinsruder übernommen. Und sie sehen sich im Aufwind. Könnte doch Grasski angesichts von Schneemangel und Klimawandel für kleinere und tiefer gelegene Skigebiete eine echte Chance und Marktlücke sein. Bei den Sportbahnen Marbachegg im Entlebuch beispielsweise werden schon entsprechende Kurse angeboten.

Plausch-Rennen auf Grasski soll 2024 wieder kommen

Mit 69 Mitgliedern ist der Mumpfer Grasski-Club heute so stark aufgestellt wie wohl nie zuvor in seiner 50-jährigen Geschichte. «Ein Drittel davon ist jünger als 40,» sagt Phil Jegge.

Und gerade die Jüngeren wollen es jetzt auch endlich wieder sportlich wissen. Denn das letzte Plausch-Rennen auf Grasski fand 2017 statt. «2024 wird es wieder eines geben», sagt Phil Jegge und schiebt nach: «Das OK ist schon gegründet.»