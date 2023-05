Mumpf Kühler Rückzugsort gegen Hitzestress: Kanton plant Revitalisierung des Fischingerbachs für 111’700 Franken Um die Rückzugsmöglichkeiten im Sommer für Fische zu verbessern, soll am Fischingerbach in Mumpf das Gerinne aufgebrochen und mit Pools aufgewertet werden. Ein Netz, das über den Bach gespannt wird, soll die Fische vor Fressfeinden schützen. Die Arbeiten beginnen Ende August und werden im November abgeschlossen.

Der Fischingerbach in Mumpf soll auf einem Abschnitt von 55 Meter revitalisiert werden Bild: zvg

Im Sommer, wenn die Temperatur des Rheins steigt, brauchen die kälteliebenden Fische Rückzugsorte, um sich vor Hitzestress zu schützen. Doch entlang des Rheins gibt es nur noch wenige Gewässer, die sich dafür eignen. Eines davon ist der Fischingerbach zwischen Stein und Wallbach. Da der Bach gut beschattet ist, ist das Wasser kühl genug, um Hitzestress bei den Fischen zu verhindern.

Um diese Rückzugsmöglichkeiten weiter zu verbessern, plant die Abteilung für Wald, Jagd und Fischerei des Kantons, den Fischingerbach zu revitalisieren. Die Kosten hierfür werden mit 111’700 Franken veranschlagt. Die Projektpläne liegen ab Freitag auf der Gemeindeverwaltung in Mumpf öffentlich auf.

Sofortmassnahme brachte nur unzureichend Erfolg

Der betroffene Bachabschnitt ist etwa 55 Meter lang und erstreckt sich von der Mumpfer Hauptstrasse parallel zum Fähriweg zur Rheinmündung. Der Abschnitt ist beidseits durch Mauern abgegrenzt. Die mittlere Breite beträgt sechs Meter. Christian Tesini, Fachspezialist der Abteilung Wald,

Jagd und Fischerei sagt: «Am selben Standort wurde mit nur unzureichendem Erfolg eine Sofortmassnahme zum Schutz kälteliebender Fische umgesetzt.»

Mit der Revitalisierung, die Ende August startet und im November abgeschlossen sein wird, soll dieser Schutz nun auch langfristig verbessert werden.

Konkret soll die Betonsohle im Bereich vom Rhein bis oberhalb der Fussgängerbrücke entfernt und durch eine natürliche Bachsohle ersetzt werden. Im unteren Abschnitt werden durch Blocksteinriegel zwei grosse Pools geschaffen. Die Schwellenhöhe soll dabei 15 Zentimeter nicht überschreiten, damit die Fischgängigkeit gewährleistet ist. Ab der Fussgängerbrücke bachaufwärts wird eine 30 Zentimeter tiefe und 90 Zentimeter breite Niederwasserrinne angelegt.

Nahe der Ufermauern werden Faschinen – Reisigbündel – eingebaut, um das Auswaschen des Ufers zu verhindern. Pfähle aus Fichten- oder Föhrenholz sowie Wurzelstöcke lenken das Wasser zurück in die Niederwasserrinne und sorgen dafür, dass sich diese dynamisch weiterentwickelt. Die Holzpfähle verfüllen sich mit der Zeit mit Geschiebe und Schwemmholz und bilden dabei Kleinstrukturen aus. «Die verfüllten Holzpfähle und die dazugehörigen Faschinen bieten nicht nur einen Erosionsschutz, sondern können auch für kleine Fische einen Unterschlupf bieten», heisst es im Projektbeschrieb.

Netz soll Fische vor Fressfeinden schützen

Das Projekt sieht weiter vor, im Mündungsbereich einen Raubbaum sowie Wurzelstöcke als Unterschlupf zu platzieren. Die Bäume werden mittels Anker und Seile an einem Blockstein befestigt und mit Holzpfählen in Position gehalten. Um die Fische an Rückzugsort vor Fressfeinden zu schützen, werden bei der Brücke, sowie kurz vor der Rheinmündung, je zwei Blocksteine mit Ringmuttern versetzt. Dies, damit das Spannen eines Netzes über die Pools ermöglich wird.

Der Uferbereich im oberen Abschnitt soll so weit wie möglich im jetzigen Zustand belassen werden. Geplant ist einzig, die Vegetation, besonders Neophyten wie Sommerflieder oder Bambus, zu entfernen und durch eine standorttypische Vegetation zu ersetzten. Priorisiert werden blühende Gehölze wie der Gemeine Schneeball, das Pfaffenhütchen oder Hochstauden.

Dadurch nimmt gemäss Projektbeschrieb der optische Charakter des Gewässers ebenfalls zu. Tesini sagt zur Revitalisierung: «Ein Synergieeffekt ist neben der Verbesserung des ökologischen Zustands der Mehrwert für die Bevölkerung von Mumpf und für Spaziergängerinnen und Spaziergänger am Rheinuferweg.»