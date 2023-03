Mumpf Gemeinderat wieder komplett: Kandidat wirft spontan den Hut in den Ring – und schafft prompt den Einzug Der Mumpfer Gemeinderat ist nach dem Rücktritt von Markus Schmutz wieder komplett. Und das, obwohl während der Anmeldefrist für die Ersatzwahl vom Sonntag keine Kandidatur eingegangen war. Doch dann entschied sich Liridon Temaj spontan dazu, ins Rennen zu gehen. Und holte prompt das absolute Mehr.

Der Gemeinderat Mumpf kann ohne Vakanz wieder zu fünft im Gemeindehaus in Mumpf zusammenkommen. Bild: Claudio Thoma

Mumpf konnte eine Vakanz im Gemeinderat abwenden. Der durch die gesundheitlich bedingte Demission von Markus Schmutz freigewordene fünfte Sitz ist wieder besetzt – mit Liridon Temaj. Der Kandidierende war als Einziger zur Ersatzwahl am Sonntag angetreten und hat den Einzug in die Mumpfer Exekutive bereits im ersten Wahlgang geschafft.

Auf Temaj entfielen 56 Stimmen bei einem absoluten Mehr von 45 Stimmen. Von 106 eingegangenen Wahlzetteln fielen 89 in Betracht. Die Stimmbeteiligung lag bei 11,9 Prozent.

Keine Anmeldungen vor Ablauf der Anmeldefrist

Bis zum 27. Januar, dem Ablauf der Anmeldefrist, waren auf der Gemeindekanzlei keine Anmeldungen eingegangen, am 12. März für den Gemeinderat zu kandidieren. Doch dann entschied sich Temaj spontan dazu, für die Mumpfer Exekutive ins Rennen zu gehen. Für eine Stellungnahme war der frischgebackene Gemeinderat aus beruflichen Gründen nicht erreichbar.

Temaj ist laut dem Business-Netzwerk Linkedin diplomierter Wirtschaftsprüfer und seit 2016 im Zürcher Prüfungs- und Beratungsunternehmen PWC tätig. Er hat von 2013 bis 2016 an der Fachhochschule Nordwestschweiz seinen Bachelor of Applied Science in Betriebsökonomie abgelegt. Zwischen 2007 und 2010 hat er an der Reha Rheinfelden eine kaufmännische Ausbildung absolviert. Temajs Muttersprache ist neben Deutsch auch Albanisch.

Frau Gemeindeammann Eveline Güntert ist froh über Temajs Wahl. Bild: Charlotte Fröse

Mumpfs Frau Gemeindeammann Eveline Güntert ist erleichtert, dass der Gemeinderat mit der Wahl von Temaj wieder komplett ist. Sie sagt: «Ich bin sehr froh, denn eine Vakanz bedeutet auch immer Mehrarbeit für die anderen Ratsmitglieder.» Güntert war auch Anfang Februar schon zuversichtlich, dass sich jemand finden wird. Und das wurde jetzt bestätigt.

Sie kennt die Familie Temaj gut. «Liridon Temaj bewohnt ein Zweifamilienhaus mit seinen Eltern, nicht weit entfernt von mir», erzählt sie. «Seine albanischen Wurzeln spielen für mich absolut keine Rolle», sagt sie weiter. Und fügt an: «Für mich ist Liridon Temaj ein Mumpfer. Es freut mich, dass die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger ihm die Chance und das Vertrauen geben, sich für das Dorf zu engagieren.»

Temaj sei in Mumpf aufgewachsen, habe die örtlichen Schulen besucht, sei zu Jugendzeit in den Dorfvereinen aktiv gewesen, sagt Mumpfs Frau Gemeindeammann.

Dass in den Stimmunterlagen kein Vorschlag eines Gemeinderats-Kandidierenden war und am Sonntag daneben nur die Ersatzwahl eines Gerichtspräsidenten auf dem Programm stand – für Güntert ausschlaggebend für die niedrige Stimmbeteiligung von nicht einmal 12 Prozent.

Und so geht es für Liridon Temaj weiter: Inpflichtnahme seitens Kanton am 23. März, erste Gemeinderatssitzung Anfang April. Da der neue Gemeinderat aus der Finanzbranche kommt, ist es für Güntert naheliegend, dass er das Ressort Finanzen übernimmt. Dieses ist nach Schmutz’ Rücktritt ohnehin neu zu besetzen.