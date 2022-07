Mumpf Fischergalgen ohne Fischer: Gemeinde sucht einen neuen Pächter für einen Zeitzeugen am Rhein Die Gemeinde Mumpf besitzt am Rhein einen Fischergalgen. Weil dessen Pächter verstorben ist, sucht sie nun einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin. Beim Fischergalgen handelt es sich um einen Zeitzeugen der Geschichte vieler Dörfer am Rhein.

Die Gemeinde Mumpf sucht einen Pächter oder eine Pächterin für diesen Fischergalgen am Rhein. Er ist derzeit nicht in Betrieb, aber funktionstüchtig. Nadine Böni

Diese Ausschreibung darf durchaus als aussergewöhnlich bezeichnet werden: Die Gemeinde Mumpf sucht einen neuen Pächter oder eine neue Pächterin für einen Fischergalgen am Rhein. Der Fischergalgen befindet sich am idyllischen Rheinweg, im Bereich der Einmündung in die Rheinstrasse.

Der Fischergalgen war ursprünglich im Besitz einer Erbengemeinschaft, die ihn allerdings nicht mehr länger betreiben und unterhalten mochte. «Eine Aufgabe des Galgens hat im Normalfall dessen Beseitigung zur Folge. Um dies zu verhindern, hat die Gemeinde im Jahr 2000 den Fischergalgen übernommen», sagt Gemeindeschreiber Reto Hofer.

Erinnerungen an die Zeit als Fischerdorf

Nun ist der bisherige Pächter verstorben, weshalb die Gemeinde einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin sucht. «Mumpf war früher auch ein Fischerdorf», sagt Hofer. Jahrhundertelang lebten die Dorfbewohner von der Landwirtschaft und vor allem vom Fischfang sowie der Flösserei auf dem Rhein. «Entlang des Rheinufers sind überall mal wieder solche Fischergalgen anzutreffen», sagt Hofer und fügt an:

«Sie sind somit auch Zeitzeugen für die Mumpfer Geschichte.»

Die Nutzung erfolgt so, dass am Galgen ein Netz angebracht wird, welches ins Wasser heruntergelassen wird. Der Fischergalgen ist funktionstüchtig. Vom neuen Pächter oder der neuen Pächterin erwartet die Gemeinde, dass «der Fischergalgen unterhalten wird», so Hofer. Und:

«Es wäre natürlich schön, wenn er dann gelegentlich auch im Einsatz wäre.»

Die neue Pächterin oder der neue Pächter muss daher über einen Sachkunde-Nachweis für die Fischerei verfügen. Ausserdem braucht er oder sie die entsprechende Anglerkarte des Fischereivereins Bezirk Rheinfelden. Weitere Kriterien, welche ein neuer Pächter oder eine neue Pächterin erfüllen muss, hat der Gemeinderat bisher noch nicht festgelegt, wobei Hofer sagt: «Es ist davon auszugehen, dass Interessentinnen und Interessenten aus Mumpf bevorzugt würden.»

Fischergalgen gehören in vielen Ortschaften von Basel bis Laufenburg zum Dorfbild. Hier der Galgen beim Bootsclub in Mumpf. Nadine Böni

Aufgrund der Erfahrungen bei den bisherigen Verpachtungen geht der Gemeindeschreiber davon aus, «dass wir nicht mit Bewerbungen überrannt werden». Eine Bewerbungsfrist hat der Gemeinderat noch keine gesetzt. Hofer sagt: «Ich denke, dass wir mal schauen, wie das Interesse ist und sammeln die Bewerbungen.» Eine Vergabe dürfte voraussichtlich im September erfolgen.