Mumpf «Dieser Tag erfüllt uns mit Dankbarkeit und Erleichterung» – die neue heilpädagogische Schule gab einen Einblick in ihren Betrieb Die Zusammenlegung der beiden Schulen, HPS Frick und HPS Rheinfelden zur gemeinsamen Schule fand mitten in der Coronazeit statt. Nun konnte sich das zahlreich erschienene Publikum zehn Monate nach dem Start selber ein Bild von der neuen Schule machen.

Die Bevölkerung nutzte den Tag der offenen Tür der HPS in Mumpf für einen Besuch. Karin Pfister

Es war ein anspruchsvolles Projekt, das im Vorfeld für einige Emotionen gesorgt hatte; die Zusammenführung der HPS Frick und der HPS Rheinfelden. Gestartet wurde mit dem gemeinsamen Schulbetrieb im August 2021 in der Schulanlage Kapf in Mumpf. Zehn Monate nach der Eröffnung erhielten Eltern und Interessierte nun am Tag der offenen Tür einen Einblick in den Schulbetrieb.

«Dieser Tag erfüllt uns mit Dankbarkeit und Erleichterung», so Hans A.Wüthrich, Stiftungsratspräsident der MBF, am Samstagmorgen. Mit der Zusammenführung der beiden Schulen Frick und Rheinfelden am neuen Standort war 2020 auch die Trägerschaft der Gemeinde Frick und der Stadt Rheinfelden an die Stiftung MBF Stein übertragen worden.

Wüthrich: «Es gab einige Vorbehalte und Ängste.» Vor allem aber wegen des neuen Standortes und nicht wegen der neuen Trägerschaft. Er habe nun den Eindruck, dass es gelungen sei, Vertrauen ins Unvertraute zu schaffen. «Wir verstehen eine Behinderung als ein Aspekt der menschlichen Vielfalt», so Hans A.Wüthrich weiter. Die HPS in Mumpf bereite die Schülerinnen und Schüler auf ein möglichst selbstbestimmtes Leben vor.

HPS-Schulleiter Urs Jakob (rechts) bei seiner Ansprache, links neben ihm Stiftungsratspräsident Hans A.Wüthrich. Karin Pfister

Am neuen Standort gehen knapp 100 Schülerinnen vom Kindergarten bis Oberstufe/Werkjahr zur Schule. Diese verteilen sich auf 11 Klassen; die Altersspanne bewegt sich zwischen 4 und maximal 20 Jahren. Schulleiter Urs Jakob: «Der Stundenplan ist das Abbild der Volksschule, aber halt in anderer Form.»

Umzug erforderte viel Engagement von allen Beteiligten

Urs Jakob erinnerte in seiner Ansprache an die anstrengende Zügelphase und die intensiven Vorbereitungen für den gemeinsamen Schulstart: «Der Zeitdruck war sehr gross und erforderte viel Engagement von allen Beteiligten. Zusammen mit den Schülerinnen und Schülern haben wir parallel zum normalen Unterricht am alten Ort geräumt und dann wurde in Mumpf kurz vor dem Ende der Sommerferien innerhalb weniger Tage alles ausgepackt, damit wir am ersten Schultag bereit waren.»

Der erste Tag im August 2021 sei toll gewesen und die Schülerinnen und Schüler hätten sich seitdem gut eingelebt. «Wir sind mit viel Freude gestartet», so Jakob.

Den Besuchenden der HPS wurden verschiedene Attraktionen geboten. Karin Pfister

Nach dem offiziellen Teil erhielten die zahlreich erschienenen Besucherinnen und Besucher bei einem Rundgang – geführt von Schülern - Gelegenheit das mehrstöckige Schulhaus zu besichtigen. In den Klassenräumen zeigten die Schülerinnen und Schüler den Gästen aktuelle Projekte wie eine Kunstausstellung und ein Filmquiz; in der Hauswirtschaft wurden Waffeln gebacken und in einem Klassenzimmer wurde vorgeführt, wie Erzählen in Gebärdensprache funktioniert.