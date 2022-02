Mumpf Der Salzstreuer ist sein treuer Begleiter: Martin Käser leistet seit 20 Jahren Winterdienst Seit zwei Jahrzehnten ist Landwirt Martin Käser dafür verantwortlich, dass die Mumpfer Gemeindestrassen im Winter vom Schnee geräumt und bei Glättegefahr gesalzen sind. Schon viele Stunden war er auf unseren Gemeindestrassen unterwegs, oft auch mitten in der Nacht. Dabei ist er nicht nur mit Schnee und Eis konfrontiert – manchmal erreichen ihn auch ganz besondere Anrufe von Einwohnern.

Martin Käser neben seinem treuen Begleiter im Winterdienst: dem Salzstreuer. Nils Hinden/ «Aargauer Zeitung»

Er sorgt dafür, dass die Mumpferinnen und Mumpfer auch in den Wintermonaten gut unterwegs sind: Der Landwirt und ehemalige Gemeinderat Martin Käser ist seit zwei Jahrzehnten dafür verantwortlich, dass die Mumpfer Gemeindestrassen im Winter vom Schnee befreit und bei Glättegefahr gesalzen werden.

Begonnen hat alles im Jahre 2002, als die Gemeinde einen neuen Winterdienstler suchte. Keine einfache Aufgabe. Denn: Der Job erfordert viel Flexibilität. So kann es in dieser Funktion etwa vorkommen, dass man bei Freunden zum Essen eingeladen ist und sich dann unverhofft vorzeitig verabschieden muss, weil draussen plötzlich Schneeflocken vom

Himmel fallen.

Aus dem Intermezzo wurden 20 Jahre

Martin Käser hat das auch schon erlebt. Im Wissen um diese Anforderungen, habe er sich schon seine Überlegungen gemacht, sagt Käser. Schliesslich entschloss er sich aber zuzusagen. Und: Es sollte nicht beim kurzen Intermezzo bleiben. So bekleidet Käser das Amt bis heute und feiert in diesen Tagen Dienstjubiläum.

In vielen Arbeitsstunden im sogenannten Winterdienst hat der engagierte und umgängliche Mumpfer dabei einiges erlebt.

Käser erzählt beispielsweise von einem Einwohner, der angerufen und gefordert habe, dass der Strassenabschnitt, den er zu benutzen gedachte, bei der Freilegung doch bitte Vorzug erhalten sollte. Dafür hatte der Anrufer auch ein Argument bereit: Er würde besonders viele Steuern zahlen. Martin Käser erinnert sich noch gut an das Telefonat. Mit einem Lachen fügt er an:

«Bevor es zur Eskalation kommen konnte, beruhigte ihn seine Frau wieder.»

Weiter spüre er aber auch viel Wertschätzung aus der Bevölkerung. «Da wurden mir zum Dank auch schon Weinflaschen geschenkt», erzählt Käser.

Wenn es schneit und glatt ist, wird es streng

Der Winterdienst ist mit Entbehrungen verbunden. So kann Käser im Winter kaum in die Ferien verreisen, weil er jederzeit einsatzbereit sein muss. Wenn er doch verreisen will, muss er ein Ersatzpersonal organisieren. Das hat nun für einmal geklappt – im Februar geht er vier Tage weg. Keine Selbstverständlichkeit.

Richtig streng wird es bei starkem Schneefall oder Glätte. «Da kann es vorkommen, dass ich bis zu acht Stunden pro Tag auf den Strassen unterwegs bin», sagt Käser. An solchen Tagen ist Käser froh, wenn ihm auf seinem Hof Arbeit abgenommen wird. Unterstützung erhält er dort von seinem Sohn. Dieser arbeitet seit einiger Zeit Teilzeit auf dem Betrieb.

Mit diesem Traktor ist Käser im Winter unterwegs, daran montiert werden Salzstreuer und Pflug. Nils Hinden/ «Aargauer Zeitung»

Ob ein Einsatz nötig ist, bestimmt Käser selbst. So gilt es für ihn, im Winter das Wetter im Auge zu behalten. Bei seinen Ausfahrten, die normalerweise um 4.30 Uhr beginnen, geht Käser nach Plan vor:

«Die Strassen sind in drei Prioritätsstufen eingeteilt, somit ist geregelt, welche Strassen zuerst freigeräumt oder gesalzen werden.»

Dabei ist sein Traktor, an den er Salzstreuer und Pflug anschliessen kann, sein treuer Begleiter. Etwas mehr Zeit für den Dienst hat Käser nun: So ist er zum Ende letzten Jahres nach insgesamt zwölf Jahren vom Gemeinderat zurückgetreten. Im Winterdienst aber möchte er noch eine Weile weitermachen.

Das hofft auch die Gemeinde, die in einem Schreiben zum Jubiläum gratuliert: «Wir danken Martin Käser für diese langjährige Treue und hoffen, noch weitere Jahre auf ihn zählen zu dürfen und wünschen ihm weiterhin eine gute und unfallfreie Fahrt.»