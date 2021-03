Ab August werden alle Fricktaler HPS-Schüler in Mumpf unterrichtet. Die Zusammenführung der beiden heilpädagogischen Schulen in Frick und Rheinfelden gibt viel zu tun, ist aber auf Kurs. Schulleiter Urs Jakob umschreibt die Anspannung so: «Es ist bei uns derzeit etwas wie bei einem Dampfkochtopf: Ein bis zwei Ringe sind immer sichtbar.»