Münchwilen Raum für Pausenhof, Klassen- und Gruppenräume: Am Schulhaus rücken bald die Bagger an In Münchwilen wird das Schulareal zur Baustelle. Die Arbeiten zwecks Erweiterung beginnen. Im Sommer 2024 soll das erneuerte und grössere Schulhaus stehen. Geplant ist, dass die lärmintensiven Phasen wenn immer möglich in die Schulferien verlegt werden. Schon ab diesem Herbst wird eine zweite Kindergartenabteilung einziehen.

So soll das Schulhaus Münchwilen mit einem Anbau versehen ab 2024 aussehen, (Visualisierung). Bild: zvg

Nicht mehr lange, und die Sommerferien sind zu Ende. In Münchwilen wird das Schuljahr 2023/24, sollte alles planmässig verlaufen, das letzte im alten Schulhaus sein. Denn im Sommer 2024 soll das dann erneuerte und erweiterte Schulhaus stehen – erweitert um einen gedeckten Pausenplatz im Erdgeschoss und um Klassen- und Gruppenräume in den beiden Obergeschossen.

An der Gemeindeversammlung Ende November 2021 genehmigte der Souverän einen Kredit in Höhe von 1,5 Millionen Franken für die Erweiterung des Schulhauses. Im März lag das entsprechende Baugesuch auf. Einwendungen dagegen gingen keine ein. So konnte der Gemeinderat ohne Verzögerung die Baubewilligung erteilen. Und so begannen die Arbeiten am 10. Juli.

Ein Kindergarten ist für 30 Jungen und Mädchen zu klein

Viel davon zu sehen, ist aber nicht. Denn fürs Erste beschränken sie sich aufs Innere des Bestandsgebäudes. Darin wird nach Angaben von Architekt Walter Winter derzeit ein Raum für textiles Werken für den Einzug einer zweiten Kindergartenabteilung vorbereitet. Denn die braucht es zu Schuljahresbeginn dringend. Mit etwa 30 Jungen und Mädchen ist eine Abteilung zu wenig.

So können dann mit Schuljahresbeginn die Arbeiten für die Erweiterung starten – mit dem Aushub und den Fundamentarbeiten. «Der Rohbau soll inklusive Dach und Fenster bis Ende Jahr stehen», sagt Winter. Danach beginne der Innenausbau. Geplant ist, das erweiterte Schulhaus rechtzeitig zum neuen Schuljahr 2024/25 in Betrieb zu nehmen.

Am Altbau der Schule Münchwilen muss, weil vor acht Jahren schon saniert, nichts gemacht werden. Bild: Hans Christof Wagner

Am Schulhaus-Altbau muss, weil vor acht Jahren schon saniert, nichts gemacht werden, erklärt Winter. Teile der Arbeiten für den Anbau seien schon vergeben worden oder die Vergabe stehe bevor. Zu welchen Preisen die Vergabe erfolgt, bleibe abzuwarten. «Wir haben aber schon Probleme, Handwerker zu finden», sagt Winter.

Herausfordernd sei, das Projekt bei laufendem Schulbetrieb zu verwirklichen, sagt der Architekt. Es werde «sicher Tage mit erhöhter Lärmbelastung» geben. «Wir versuchen, die lärmigeren Arbeiten wenn immer möglich in den Schulferien auszuführen», so Winter.