Münchwilen Mehr Klassen- und Gruppenräume: In knapp einem Jahr soll die Schulhaus-Erweiterung bezogen werden Die Gemeinde Münchwilen hat Handlungsbedarf, was den Schulraum betrifft. Denn in den kommenden Jahren werden rund 60 Kinder im Dorf eingeschult. Der Souverän hat im Herbst einen Millionenkredit für eine Schulhaus-Erweiterung genehmigt. Nun liegt das Baugesuch auf. Trotzdem ist schon jetzt klar: Es braucht eine Übergangslösung.

Angedacht ist die Erweiterung des bestehenden Schulhauses durch einen Anbau im ersten und zweiten Obergeschoss. Bild: Hans Christof Wagner

Die Gemeinde Münchwilen ist bei Familien ein beliebter Wohnort. Das zeigt sich unter anderem an dieser Zahl: Aktuell leben rund 60 Kinder unter fünf Jahren im Dorf. Das stellt die Gemeinde vor Herausforderungen, was die Infrastruktur angeht. Denn die Kinder werden in den nächsten Jahren eingeschult.

Deshalb braucht es mehr Schulraum. Konkret: Ab 2023 eine zusätzliche Kindergartenabteilung und ab 2025 ein zusätzliches Klassenzimmer mit Gruppenraum für die Primarschule.

An der Gemeindeversammlung Ende November genehmigte der Souverän einen Kredit in Höhe von 1,5 Millionen Franken für die Erweiterung des Schulhauses. Nun liegt das entsprechende Baugesuch auf. Das bestehende Schulhaus soll demnach im ersten und zweiten Obergeschoss um eine Achse verlängert werden.

Die Pläne im Baugesuch zeigen, wie der Anbau dereinst aussehen soll. Visualisierung: zvg

Im Erdgeschoss entsteht so ein gedeckter Pausenplatz, in den beiden Stockwerken im Neubau Klassen- und Gruppenräume. Durch Verschiebungen bei der Belegung können im Erdgeschoss ein zweiter Kindergartenraum und ein Raum für die Tagesstrukturen angeordnet werden.

Voraussichtlich im Januar 2024 bezugsbereit

Klar ist dabei schon jetzt: Die Erweiterung wird einige Monate Bauzeit in Anspruch nehmen. «Wir gehen aktuell davon aus, dass die Räumlichkeiten auf den Semesterwechsel im Januar 2024 bezugsbereit sind», sagt der zuständige Architekt Walter Winter. Wobei dieser Terminplan etwa auch davon abhängt, ob das Baugesuchsverfahren ohne Verzögerungen durchgeführt und die Arbeiten wie vorgesehen vergeben werden können.

In die Planungen sind neben den involvierten Baufirmen und der Gemeinde auch die Schulleitung und die Lehrerschaft involviert. Derzeit werde gemeinsam an einer Übergangslösung für die Zeit ab den Sommerferien gearbeitet, sagt Gemeindeschreiber Roger Wernli.

Teil der Planungen ist dabei auch der Umgang mit der Baustelle neben dem Schul- und Kindergartenbetrieb. «Wir können die Baustelle an sich und die Erschliessung für den Baustellenverkehr räumlich gut von Schule und Kindergarten abgrenzen», ist Walter Winter überzeugt. Allerdings werde es «sicher Tage mit erhöhter Lärmbelastung» geben. «Wir versuchen, die lärmigeren Arbeiten wenn immer möglich in den Schulferien auszuführen», so Winter.

«Die Gemeinde ist mit dem Projekt für die nächsten Jahre gut aufgestellt», sagt Roger Wernli. Gleichzeitig gebe es mittel- und langfristig auch noch Handlungsspielraum. Denn angesichts der möglichen Entwicklung im Sisslerfeld muss sich auch Münchwilen auf weiteres Wachstum einstellen. Und darauf, dass es dann noch mehr Schulraum braucht.