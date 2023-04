Münchwilen Mangels Gesetz: Die einzige «Avec-Box» im Aargau kann auch weiterhin nachts öffnen In Basel-Stadt ist zwei personallosen Selbstbedienungsläden jetzt die Öffnung zwischen 22 und 6 Uhr untersagt worden. Dass Ähnliches im Aargau passieren könnte, ist nicht zu erwarten. Dort setzt das Unternehmen Valora in Münchwilen auf Shopping rund um die Uhr. Und sagt, man sei ein halbes Jahr nach der Eröffnung «zufrieden».

Zugang per App: Die «Avec-Box» in Münchwilen ist ein Verkaufscontainer, der an sieben Tagen die Woche rund um die Uhr geöffnet ist. Bild: Hans Christof Wagner

Selbstbedienungsladen ohne Kasse und Personal, in dem an sieben Tagen die Woche rund um die Uhr eingekauft werden kann: Sie sind auf dem Vormarsch. Aber sie wecken auch den Argwohn der Behörden.

So wie jetzt in Basel. Dort hat das Amt für Wirtschaft und Arbeit zwei nach diesem Konzept betriebenen Quartierläden jetzt die Nachtöffnung zwischen 22 und 6 Uhr untersagt. Das berichtete das «SRF-Regionaljournal Basel». Ob mit oder ohne Personal – Laden sei Laden und darum gelte die Ruhezeitverordnung für alle, auch wenn darin keiner arbeitet und die Kundschaft dort alles selbst erledigt. So lautet die Begründung der Behörde.

Auch das Unternehmen Valora mit Sitz in Muttenz betreibt Selbstbedienungsläden ohne Kasse und Personal und mit Öffnung rund um die Uhr – in den «Avec-Boxen» und in den «24/7-Stores». Valora hat mit den «Avec-Boxen» im April 2019 begonnen und betreibt schweizweit fünf davon. Im September 2022 ging mit Münchwilen die fünfte und einzige Box im Kanton Aargau auf.

Mit dem Smartphone werden in der «Avec-Box» in Münchwilen die Waren erfasst und bezahlt. Bild: Hans Christof Wagner

Aber eben: Weil im Kanton Basel-Stadt keine Standorte liegen, ist Valora vom neuerdings dort geltenden Nachtöffnungsverbot auch nicht betroffen. «Die beiden 24/7-Formate von Valora operieren in den Kantonen Zürich, Basel-Landschaft, Schaffhausen, Zug und Aargau, und das mit den entsprechenden Bewilligungen», sagt Valora-Sprecher Martin Zehnder.

Valora ist mit der «Avec-Box» in Münchwilen «zufrieden»

Wie die «Avec-Box »in Münchwilen nach einem halben Jahr Betrieb angelaufen ist, teilt Valora im Detail nicht mit. «Wir sind zufrieden», so Zehnder knapp. Für weitere 24/7-Formate im Kanton Aargau gebe es aber keine Pläne.

Dass im Aargau Ähnliches drohen könnte wie gerade in Basel, ist auch nicht zu erwarten. «Im Kanton Aargau gibt es kein Wirtschafts- oder Ladenöffnungsgesetz und somit auch keine Einschränkungen», erklärt Annette Kielholz, Sprecherin des Departements Volkswirtschaft und Inneres. Neben dem Aargau hätten diverse weitere Kantone ebenfalls keine einschränkende Gesetzgebung zu dieser Form eines Warenangebotes, so Kielholz.

Kein Verständnis für Basler Vorstoss von SVP-Grossrat Andy Steinacher

Im Aargau gibt es auch eine Vielzahl von unbedienten Hofläden von Landwirtschaftsbetrieben, die de facto ebenso im 24-Stunden-Betrieb arbeiten. Der Hofladen von Pia und Andy Steinacher in Schupfart gehört dazu. Andy Steinacher, SVP-Grossrat im Aargau, sagt:

«Für diesen Basler Vorstoss habe ich keinerlei Verständnis. Wenn das bei uns im Aargau käme, würde ich in jedem Fall politisch dagegen vorgehen.»