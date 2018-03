Der Ausländeranteil stieg zwischen 1997 und 2017 im Bezirk Laufenburg um 7,29 auf 19,60 Prozent, im Bezirk Rheinfelden um 8,17 auf 25,40 Prozent. Den stärksten Ausländerzuwachs verzeichneten dabei allerdings nicht die Zentrumsgemeinden, sondern Münchwilen. Hier stieg der Ausländeranteil in den letzten 20 Jahren um 22,28 Prozent auf aktuell 26,60 Prozent. Auf Platz zwei folgt Stein mit einem Plus von 15,70 Prozent. Mit einem Ausländeranteil von 39,11 Prozent weist die Gemeinde am Rhein aktuell auch den mit Abstand höchsten Ausländeranteil im Fricktal auf. Es folgen Laufenburg (32,71) und Rheinfelden (31,70).

Ausländeranteil zurückgegangen

Stark gestiegen ist der Ausländeranteil in den letzten 20 Jahren neben Münchwilen auch in Kaiseraugst (+12,07) und Sisseln (+11,49). In 3 der 36 Gemeinden hingegen sank der Ausländeranteil zwischen 1997 und 2017: In Bözen (–1,16 Prozent), Frick (–0,99) und Hellikon (–0,50) Prozent.