Münchwilen Für einmal mit Textbüchlein auf der Bühne: Schauspielerin hatte nur einen Tag Zeit, die Hauptrolle einzuüben Die Theatergruppe des Gemischten Turnvereins Münchwilen spielt den Schwank «Im Meister sini Geischter». Das Ensemble absolvierte eine gelungene Premiere, obwohl eine Hauptdarstellerin kurzfristig ausgefallen war und die bühnenerfahrene Nelly Utzinger spontan einspringen musste.

Marie (Beatrix Biedermann) und Hansjakob (Sven Kugler) suchen den Pachtvertrag. Bild: Horatio Gollin

Rösi, gespielt von Nelly Utzinger, liest in einem Brief und flucht. Ein Bild fällt polternd von der Bühnenwand. Rösi hängt es wieder auf. «Jojo, ich weiss, Onkel Godi, ich söd net flueche, das hesch net gärn. Aber es goht schliesslich jetzt grad um dich. Wäge dem Testament», sagt Rösi. Im Testament hatte Godi verfügt, dass Rösi den Lindenhof erben sollte, aber das Testament ist nicht auffindbar. Der Brief wiederum kündigt den Besuch von Rösis Schwester Claire (Gerdi Woodtli) an, der ohne das Testament die Hälfte des Hofes zufallen würde.

12 Bilder 12 Bilder Finale auf der Bühne - Kann der Lindenhof gerettet werden? Horatio Gollin

Die Theatergruppe des Gemischten Turnvereins Münchwilen spielt das Stück «Im Meister sini Geischter» von Lukas Bühler. Die Aufführung des Lustspiels in drei Akten hat sich verzögert, da wegen der Corona-Pandemie ab Dezember 2021 keine Proben mehr stattfanden. Ab August haben die neun Schauspielenden sich dann wieder zu 17 Proben getroffen, um das Stück noch 2022 aufführen zu können, erklärte Regisseurin Beatrix Biedermann.

Sie hatte nur einen Tag Zeit, die Rolle der Rösi einzustudieren

Einen Tag vor der Aufführung fiel dann die Hauptdarstellerin Zita Burkhart aus gesundheitlichen Gründen aus, und Utzinger sprang ein. Diese stand schon früher für die Theatergruppe auf der Bühne, aber seit ihrem letzten Auftritt sind zehn Jahre vergangen. Da sie nur einen Tag Zeit hatte, sich einzulesen, begleitet das Textbüchlein Utzinger auch während des ganzen Stückes. Utzinger zeigt trotzdem eine gute schauspielerische Leistung und spielt überzeugend die Rösi.

Nelly Utzinger sprang kurzfristig in der Hauptrolle der Rösi ein. Bild: Horatio Gollin

Die Städterin Claire, die mit Ehemann Ottokar (Frank Glienke) und der verwöhnten Tochter Jacqueline (Brigitte Schneider) anreist, gibt sich aber nicht mit einem Anteil zufrieden. Sie bringt ein gefälschtes Testament, wonach sie alles erben soll. Claire will den Lindenhof abreissen lassen, um ein Hotel zu bauen. Allerdings verplappert sich Ottokar bei Magd Annekäthi (Claudia Adler), die mit Knecht Guschti (Hanspeter Wirz) und Rösi einen Plan schmiedet, um Claire auffliegen zu lassen. Die wiederum engagiert den Geisterjäger Hirzenmoser (Rainer Borer), um den Geist von Godi loszuwerden.

Sprachliche Verwirrungen und viele Lacher

Die deplatziert wirkende Tochter Jacqueline fühlt sich unterdessen auf dem Land gar nicht wohl, bis ihr die Idee kommt, ein natürliches Beauty-Produkt zu entwickeln. Dazu nähert sie sich nach anfänglichem Unbehagen auch dem tumben Hansjakob (Sven Kugler) an, dessen Mutter Marie, die von Regisseurin Biedermann selbst gespielt wird, unbedingt ihren Sohn verkuppeln will.

Das Stück lebt von seinen sprachlichen Verwirrungen und Missverständnissen, die aus den einfach gestrickten Denkmustern der Charaktere herrühren. Besonders Auftritte der sich dauernd streitenden Annekäthi und Guschti sorgten für Lacher. Ein besonders ausgeprägtes mimisches Spiel legten Schneider, Biedermann und Kugler an den Tag. Vom Publikum gab es einen grossen Applaus.

Die Theatergruppe erhielt viel Applaus für ihr Stück. Bild: Horatio Gollin

Ob es Rösi gelingt, den Lindenhof zu retten, welche Rolle bei der ganzen Sache ein Pachtvertrag spielt, und ob aus der Liebesgeschichte von Jacqueline und Hansjakob etwas wird, zeigt die Theatergruppe nochmals am Samstag, 5. November, auf der Bühne in der Turnhalle von Münchwilen.