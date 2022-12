Münchwilen Die erste Avec-Box im Aargau: Der neue Münchwiler Dorfladen ist digital – und ein Selbstbedienungsgeschäft Es ist ein Laden ohne Kasse und Personal, der sieben Tage in der Woche rund um die Uhr offen ist: In der Fricktaler Gemeinde Münchwilen wurde die erste Avec-Box im Kanton eröffnet. Die Gemeinde ist froh um das neue Angebot, hat sie doch seit über 16 Jahren keinen Dorfladen mehr. Betreiberin Valora setzt derweil auch auf Kundschaft von ausserhalb des Dorfes.

Die Avec-Box in Münchwilen, ein Verkaufscontainer, wurde unter grosser Beteiligung der Bevölkerung am Donnerstag eröffnet. Hans Christof Wagner

Die 1000-Seelen-Gemeinde Münchwilen geht bei der Nahversorgung ihrer Einwohnerinnen und Einwohner neue Wege: Kioskbetreiberin Valora hat hier diese Woche eine Avec-Box eröffnet – ein 24 Quadratmeter grosser Selbstbedienungsladen ohne Kasse und Personal, in dem an sieben Tagen die Woche rund um die Uhr eingekauft werden kann. Zutritt, Einkauf und Bezahlung erfolgen über die Avec-App auf dem Smartphone und bargeldlos per Kreditkarte. Es ist die erste Avec-Box im Kanton.

Bei den Tüschers gibt es heute Spaghetti Napoli – so testete Müchwilens Gemeindeammann die neue «Avec-Box». Hans Christof Wagner

In der Münchwiler Avec-Box werden rund 600 Produkte des täglichen Bedarfs angeboten: Lebensmittel, auch Obst und Gemüse, Non-Food-Artikel, Getränke, aber kein Alkohol.

Um die Avec-Box in Münchwilen wird sich Ayse Bozkus kümmern. Hans Christof Wagner

Ohne Personal – aber ganz ohne geht es auch in der Box nicht. Ayse Bozkus heisst die Frau, die im digitalen Dorfladen die Regale auffüllt und für Sauberkeit sorgt. Sie werde auch ein Auge darauf haben, dass die Frische der Ware stimmt, sagte bei der Eröffnung der Box am Donnerstag Michael Berli, Valora-Verantwortlicher für autonome Ladenkonzepte.

In der Box sind drei Kameras installiert

Aber eben: In der allermeisten Zeit wird der Kunde oder die Kundin allein in der Box sein oder in Gesellschaft weiterer Shopperinnen und Shopper. Gegen Diebstähle sollen drei in der Box installierte Kameras helfen. Um Vandalismus und Einbrüche zu verhindern, sei die Anlage ausserdem alarmgesichert, unterstrichen die Valora-Verantwortlichen bei der Eröffnung. Gemeindeammann Bruno Tüscher sagte bei dem Anlass, der auf grosses Interesse seitens der Bevölkerung stiess:

«Wir sind sehr stolz auf unseren neuen Dorfladen und freuen uns darauf.»

16 Jahre musste Münchwilen auf einen Dorfladen verzichten. Der letzte, ein Volg, hatte im April 2006 den Betrieb eingestellt.

Die Eröffnung der Avec-Box in Münchwilen kam gut an. Valora-Verkaufsleiter Jürgen Spalinger verteilte Bratwürste an die Dorfjugend. Hans Christof Wagner

Auch die rund 50 Münchwilerinnen und Münchwiler, die den neuen Dorfladen mit ihren Smartphones am ersten Tag testen wollten, freuten sich über das neue Angebot. Ein Einwohner sagte: «Schön, dass wir jetzt nicht mehr für jeden Einkauf ins Auto sitzen müssen, sondern es auch vor Ort tun können.»

In die Freude über die Box mischt sich auch Skepsis

Alles in der Box einzukaufen, komme für ihn aber nicht in Frage. Er werde wohl eher kleine Mengen dort besorgen, wenn gerade etwas fehlt oder die regulären Läden schon geschlossen haben. Aber bei dem Münchwiler tönte auch Skepsis durch – darüber, ob sich die Avec-Box im Dorf rechnet und ob sie dauerhaft in Betrieb bleiben wird.

QR-Code scannen und die Tür geht auf: Auch der Zutritt zur Münchwiler Avec-Box erfolgte über die App. Hans Christof Wagner

Valora hat mit dem Avec-Boxen-Konzept im April 2019 begonnen und betreibt schweizweit fünf Boxen– vier in den Kantonen Zürich, Basel-Landschaft und Schaffhausen und mit Münchwilen die fünfte und erste im Aargau. Man habe an den bisherigen Standorten gute Erfahrungen gemacht und wisse, dass auch ältere Kundinnen und Kunden das Angebot nutzten.

Die Frage, wie viele in der Münchwiler Avec-Box einkaufen müssen, dass sie sich rechnet, beantwortet Valora aber ebenso wenig wie die nach den Kosten des dortigen Projekts.