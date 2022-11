Möhlin «Wir haben zwei Jahre Vorbereitung investiert»: Fricktaler Automatiker holt Bronze an den World Skills 2022 In der Kategorie Mechatronik mass sich Adrian Matthys aus Möhlin mit Teamkollege Dario Flükiger mit 24 Nationen. Geschlagen geben mussten sich die Talente in Stuttgart nur den Teams aus Japan und Taiwan. Eine entscheidende Voraussetzung für das gute Abschneiden: Passion für den Beruf.

Dario Flükiger (l.) und Adrian Matthys traten für die Schweiz erfolgreich bei den World Skills 2022 an. Frank Erpinar

Adrian Matthys träumte von Gold. Nun ist es Bronze, die dem 22-Jährigen aus Möhlin um den Hals baumelt. An den World Skills 2022 landete der gelernte Automatiker mit Teamkollege Dario Flükiger in der Kategorie Mechatronik hinter Japan und Taiwan auf Rang drei. Dennoch ist der Fricktaler mit dem Abschneiden zufrieden. Die Medaille kommt einer Belohnung gleich. Denn:

«Wir haben zwei Jahre Vorbereitung in den Wettbewerb investiert.»

Bereits 2020 schlugen Matthys und Flükiger als Duo an den Swiss Skills auf und sicherten sich auf nationaler Ebene den Titel.

Mit über 62 Berufswettbewerben war die Austragung der World Skills 2022 in Schanghai vorgesehen. Doch wegen der Null-Covid-Strategie Chinas mussten die Berufsweltmeisterschaften an mehreren Orten dezentral durchgeführt werden. Für Matthys und Flükiger ging es nach Stuttgart, wo sich das Duo mit 24 Nationen über vier Tage mass.

Trotz Kurzfristigkeit top organisiert

Wichtig für Adrian Matthys: nie den Fokus verlieren. Frank Erpinar

Obwohl der Rahmen aufgrund der Dezentralität der World Skills 2022 kleiner gewesen sei als für gewöhnlich, spricht Matthys von einem riesigen Erlebnis. Er sagt:

«Die besten Nationen waren vor Ort. Der Wettbewerb war anspruchsvoll, spannend und trotz der Kurzfristigkeit top organisiert.»

Der Wettbewerb, erklärt Matthys, habe auf einer aufeinander aufbauenden Aufgabe bestanden. «Es ging darum, eine Produktionsanlage zusammenzubauen, sie zu verdrahten, zu verschlauchen, zu programmieren und in Betrieb zu nehmen, sodass sie schlussendlich eine vorgegebene Funktion schnell und sauber ausführt.»

Matthys arbeitet bei der Actemium Schweiz AG am Standort Arlesheim (BL). Nicht nur vom Arbeitgeber habe er wegen des positiven Abschneidens viel Wertschätzung erhalten. Etwa habe der Berufsverband den dritten Rang mit einem finanziellen Beitrag honoriert.

Viel Passion für den Beruf

Eine Voraussetzung für das erfolgreicher Abschneiden war die Passion, die Matthys für seinen Beruf des Automatikers mitbringt. Er sagt:

«Am Computer ein Projekt zu realisieren und danach live die Anlage laufen zu sehen, ist einfach super.»

Das Spannendste am Beruf ist für Matthys, eine Vision des Kunden zu bekommen und diese danach umzusetzen. «Wir arbeiten fast immer mit fertigen Systemen und Produkten, die wir ineinander integrieren müssen, um so ein grösseres, funktionierendes System zu erhalten», sagt er und nennt eine Vitaminproduktion in der Grösse eines Zweifamilienhauses als Beispiel.

Wichtig beim Wettbewerb im Team ist vor allem eines: die Kommunikation. Frank Erpinar

Zum Arbeitsalltag von Matthys gehört es etwa, auf bis zu drei PC’s ein virtuelles System aufzubauen, um die Programmierung des Projektes dem Kunden oder der Kundin vorstellen zu können. Dies sei wichtig, da es gefährlich oder teuer werden könne, wenn der Kunde das Programm erst auf der realen Anlage sehe und dort dann Fehler entdecke.

Den Beruf des Automatikers empfiehlt Matthys jeder und jedem, die oder der gerne im Team arbeitet, aber auch Verantwortung übernehmen kann. «Natürlich muss man eine Faszination für Technik mitbringen und ein strukturiertes und logisches Denken.»