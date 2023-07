Möhlin «Wir erhalten fast täglich Anfragen»: Das Interesse an der letzten Ruhe im Wald ist gross Die Gemeinde Möhlin macht Waldbestattungen möglich. Ein Gebiet am Sonnenberg steht dafür zur Verfügung. Vor genau einem Monat wurde das Angebot öffentlich vorgestellt – und es zeigt sich: Das Interesse daran, die letzte Ruhestätte im Wald zu finden, ist gross.

Für die beiden Initianten ging damit ein Herzenswunsch in Erfüllung: Förster Urs Steck und André Beyeler, Leiter Kultur und Standortmarketing der Gemeinde, haben gemeinsam das Projekt Waldruhe ausgearbeitet. In einem Waldstück am Sonnenberg bei Möhlin können Menschen nun ihre letzte Ruhe finden. Anfang Juni stellten die beiden Initianten das Angebot der Öffentlichkeit vor.

Für Förster Urs Steck (links) und André Beyeler, Leiter Kultur und Standortmarketing, ist das Projekt eine Herzensangelegenheit. Bild: Nadine Böni

«Die letzte Ruhestätte im Wald – das ist mittlerweile eine sehr gefragte Alternative zum klassischen Urnengrab auf dem Friedhof», sagte Beyeler damals. Und er liegt richtig: «Fast täglich erhalte ich Anfragen zum Projekt», sagt er, rund einen Monat nach dem Start. Es handle sich dabei meistens um persönliche und organisatorische Fragen.

Die Rückmeldungen aus der Bevölkerung seien dabei «durchwegs wohlwollend», so Beyeler. «Diese alternative Bestattungsform ist für einige Menschen ein Bedürfnis. Selbst Menschen, die eine Bestattung im Gemeinschaftsgrab auf dem Friedhof in Betracht gezogen haben, möchten nun doch lieber im Wald bestattet werden.»

Jeder und jede Verstorbene erhält einen eigenen Baum

Der Bestattungswald liegt in der Nähe des Waldhauses Sonnenberg. Hier hat Förster Urs Steck eigens eine Fläche für Waldbestattungen definiert. Das Gebiet umfasst insgesamt rund 1,5 Hektaren. Vorerst sind es 50 Bäume, eine Erweiterung über die Jahre ist allerdings der Nachfrage entsprechend möglich. «Im Zukunftswald am Sonnenberg stehen 150 junge, kräftige Baume zur Verfügung», so Beyeler.

Die letzte Ruhestätte im Wald – das ist mittlerweile eine sehr gefragte Alternative zum klassischen Urnengrab auf dem Friedhof. Bild: Nadine Böni

Dem Gebiet wird dabei nicht anzusehen sein, dass hier Waldbestattungen stattfinden. Inschriften, Grabtafeln oder Grabschmuck wie etwa Kerzen oder Blumen sind gemäss dem Reglement «Waldbestattung Sonnenberg» nicht erlaubt. Es wird nur die Asche der Verstorbenen beigesetzt. Jeder und jede Verstorbene erhält dabei einen eigenen Baum. Dieser kann bereits zeitnah vor dem Todesfall gepachtet werden, wobei die Möglichkeit besteht, vor Ort einen Baum auszusuchen.

Eine Reservation über einen längeren Zeitraum hingegen mache keinen Sinn, so Beyeler. «Es steht ein grosses Waldgebiet zur Verfügung. Wir garantieren in jedem Fall eine Baumbestattung.» Die Gemeinde empfiehlt, eine Bestattungsverfügung zu verfassen und darin den Wunsch nach einer Waldbestattung festzuhalten. «Bei der Erstellung eine Verfügung stehe ich gerne zur Verfügung», so Beyeler.

Die Themen Abschied und Bestattung sind ein Tabu

Wobei er weiss: Die Themen Tod, Abschied und Bestattung sind «noch für viele Menschen ein Tabu» und würden oft erst bei einem Todesfall thematisiert. Die Gemeinde informiert auf ihrer Website über das Angebot, aber auch auf einem Flyer. Im Herbst ist ausserdem eine Vortragsreihe angedacht bei diversen grösseren Organisationen in der Gemeinde.

Den Initianten ist es wichtig, dass die Waldbestattung auch für die Verstorbenen eine Herzensangelegenheit ist. «Die Verbundenheit mit dem Wald und der Natur ist etwas ganz Besonderes. So einzigartig wie

die verstorbene Person, die beim Baum bestattet wird», sagt er.