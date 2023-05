In den nächsten Jahren sollen in Möhlin zehn Bushaltestellen gemäss Behindertengleichstellungsgesetz umgebaut werden. Der Gemeinderat beantragt dafür an der Gemeindeversammlung einen Verpflichtungskredit in der Höhe von 2,5 Millionen Franken. Das Problem: Nicht überall reicht der vorhandene Platz für die nötigen Umbauten.