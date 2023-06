Möhlin Vor Musicalpremiere: Wenn «Jim Knopf 2.0» der Lummerländer Lokomotive «Emma» den Meister zeigt Die Sponsoringaktion des Unternehmens Josef Meyer Rail AG kommt gut an. Vor allem bei der Musikgesellschaft Möhlin, die für ihr erstes Musical in der Vereinsgeschichte einen Geldgeber suchte. Die fiebert jetzt der Premiere von «Jim Knopf» entgegen. Einige der sechs Vorstellungen sind schon so gut wie ausverkauft.

Zwei Loks begegnen sich – hinten die grosse «Jim Knopf 2.0», vorne die kleine «Emma» der Musikgesellschaft Möhlin. Bild: zvg

Lummerland kommt nach Möhlin: Die Musikgesellschaft Möhlin (MGM) wagt Neues und führt zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte ein Musical auf. Und nicht nur einmal wird das Mundartstück aufgeführt, sondern ganze sechs Mal.

Nun fanden an zwei Samstagen die allumfassenden Proben statt. Sehr eindrücklich für alle Beteiligten war, das Erschaffene in seiner Gesamtheit zu sehen, namentlich das Zusammenspiel von Schauspielerinnen und Schauspielern, Musikantinnen und Musikanten vor Kulissen und mit Requisiten.

Auch wurde festgestellt, was noch fehlt, was noch organisiert werden muss und was nicht vergessen werden darf. «Wir haben Preislisten geschrieben, Getränke und Snacks bestellt und vor allem über 200 helfende Hände gesucht, gefunden und eingeplant. Der gesamte Aufwand war und ist riesig», sagt Denise Schleuniger, die mit ihrem Mann Nick das OK-Präsidium innehat. Sechs Aufführungen sind im Juni geplant. Am Samstag, 10. Juni, ist Premiere, Dernière am 16. Juni.

Während des gesamten Projekts war die Sponsorensuche erstaunlich zäh und zeitintensiv. Und dann kam da ein Lichtblick, der wieder hoffen liess, dass auch das Sponsorenbudget erreicht werden kann: Die Firma Josef Meyer Rail, seit 80 Jahren zwischen Möhlin und Rheinfelden ansässig, meldete sich bei den Schleunigers. Ihr Vorschlag: Ihre Windhoff Rangierlokomotive «Jim Knopf 2.0» sollte die «Emma» der MGM kennen lernen, ein Meet and Greet quasi.

24 Tonnen treffen auf 355 Kilogramm

Der stählerne Riese mit 24 Tonnen Gewicht solle dem hölzernen Zwerg mit seinen 355 Kilogramm den Meister zeigen. Damit sie dann auf alles gefasst sei, was noch so Ungeplantes passieren könnte, während den Vorstellungen.

Aber auch die kleine «Emma» konnte dem CEO der Josef Meyer Rail AG, Vinzenz Bindschädler, und seinem Team ihr Können zeigen. Ist sie doch tatsächlich sogar gedrosselt noch schneller als ihr riesiger Bruder. Beide Lokomotiven sind batteriebetrieben und beide werden mit Solarstrom geladen. «Jim Knopf 2.0» seinerseits direkt durch eine grosse Fotovoltaikanlage auf dem Hallendach beim Firmengeländer.

Dass das Ganze sich auch finanziell lohnt, war ein schöner Nebeneffekt für das Projekt der Musikgesellschaft. Übernahm doch die Josef Meyer Rail AG direkt die Patenschaft für das Herzstück des Musicals. «Emma» wurde somit in die Josef Meyer Rail-Familie aufgenommen und dementsprechend beschriftet. Denn passend zu den Werten der Josef Meyer Rail AG ist auch die Musikgesellschaft zuverlässig, engagiert und innovativ.

Natürlich durfte «Jim Knopf 2.0» sich noch der Delegation der MGM präsentieren und hat dann auch direkt mit dem Musikernachwuchs eine Runde auf dem Areal gedreht.

«Emma» tatsächlich nur ein verkleidetes dreirädriges Posttöffli.

Ob das Aufeinandertreffen der zwei Institutionen eine einmalige Sache war oder wiederholt werden wird, diese Frage blieb unbeantwortet. Aber ausser Frage steht, dass die Josef Meyer Rail mit Bindschädler an der Spitze für alle Schienenfahrzeuge steht und diese auch unterstützt– seien sie noch so klein und in Wirklichkeit nur ein verkleidetes dreirädriges Posttöffli.

Und «Emma» hat nun einen grossen Götti und freut sich umso mehr auf die Premiere am 10. Juni in der Mehrzweckhalle. Wer Jim und Lukas auf Emma in voller Fahrt sehen will, muss sich beeilen und alsbald Tickets kaufen; einige Vorstellungen sind so gut wie ausverkauft. Tickets gibt es auf www.eventfrog.ch. Mehr Infos zum Musical der Musikgesellschaft Möhlin im Internet.