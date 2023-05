Handball 19:17-Sieg gegen den TV Birsfelden: Doch unter die Freude mischen sich beim TV Möhlin auch grosse Sorgen Die Möhliner NLB-Spieler gewinnen gegen die Baselbieter trotz eines dezimierten Kaders und können so nach dem Sieg im Aargauer Derby gegen den STV Baden den nächsten Derbysieg feiern. Allerdings muss die Mannschaft den Sieg teuer bezahlen. Stian Grimsrud fällt nach einem Schlag ins Gesicht mit grosser Wahrscheinlichkeit für die restlichen zwei Saisonspiele aus.

Der TV Möhlin gewann das NLB-Spiel gegen den TV Birsfelden. Der Jubel darüber war bei den Spielern gross. Bild: Dani Roth

Das Team von Zoltan Majeri, ohne Xavier Franceschi und Manuel Csebits angereist, startete mit einem 4:0-Lauf in den ersten neun Minuten. Birsfeldens Trainer Tom Reichmuth zog bereits das erste Team-Timeout und beorderte seine Mannschaft an die Seitenlinie.

Nach zehn Minuten gelang dem Heimteam dann das erste Tor. Die Gäste aus dem Fricktal, voll fokussiert und motiviert bis in die Haarspitzen, liessen sich nicht beirren und legten immer wieder vor. Auch das zahlreich angereiste Publikum der Möhlemer war da und kreierte zusammen mit Speaker Jürgen Spalinger eine Heimspielatmosphäre für die Gäste. Beim Pausenstand von 9:13 aus Sicht der Gastgeber verabschiedeten sich die Teams für 15 Minuten in die Garderobe.

Schock folgte in der 40. Spielminute

Gleich zu Beginn wurde Maurice Meier von den Unparteiischen zum dritten Mal mit einer Zwei-Minuten-Strafe bestraft und somit war das Spiel für ihn vorzeitig beendet. Doch auch diese Schwächung entmutigte die Fricktaler nicht. So stellten sie vor allem in der Abwehr im Verbund mit Torhüter Dennis Grana ein wahres Bollwerk auf.

Der Schock folgte in der 40. Spielminute: Stian Grimsrud wurde bei einer Einzelaktion hart im Gesicht getroffen und konnte in der Folge nicht mehr am Spielgeschehen teilnehmen: TVB-Akteur Julian Heinis sah für diese Aktion die rot-blaue Karte.

Doch das Team liess sich weiterhin nicht unterkriegen und spielte das Spiel mit dem U19-Junior Paul Lützelschwab und mit Valentin Mahrer auf dem Flügel und Paco Ulmer im Rückraum zu Ende. Das Gästeteam stellte sich, gemeinsam mit den lautstarken Zuschauerinnen und Zuschauern, mit allen Mitteln gegen einen Punktverlust und war dabei erfolgreich. Paco Ulmer erzielte zwei Minuten vor dem Ende den letzten Treffer für Möhlin und im Gegenzug konnte Guillermo Corzo Gomez vom TV Birsfelden nochmals zum späteren Endstand von 17:19 verkürzen.

Möhlin siegt trotz vier Ausfällen von Stammkräften

Die NLB-Mannschaft des TV Möhlin trotzt in diesem Spiel allen Widrigkeiten und gewinnt trotz vier Ausfällen von Stammkräften (Manuel Csebits, Xavier Franceschi, Stian Grimsrud und Maurice Meier) dieses Derby. Eine unglaubliche Teamleistung, an der jedes Teammitglied seinen Anteil hatte. Die Mannschaft bedankt sich herzlich bei den vielen Zuschauerinnen und Zuschauern und bei Speaker Jürgen Spalinger für diese unglaubliche Unterstützung.

Am kommenden Samstag, 18 Uhr, steht für die Mannschaft mit dem Spiel gegen Handball Endingen bereits das nächste Derby an, das sie auch mit vollem Fokus und Willen angehen wird.