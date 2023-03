Möhlin Therapiehund Dexter ist das Symbolbild für den Neustart: Im Wohn- und Pflegezentrum Stadelbach weht ein neuer Wind Probleme in der Pflege, in der Führung und in der Kommunikation – über Jahre sorgte das Wohn- und Pflegezentrum Stadelbach in Möhlin immer wieder für negative Schlagzeilen. Im Frühjahr 2022 folgte dann ein Führungswechsel. Nun zieht die neue Führung erstmals Zwischenbilanz – und sagt: Wir sind noch lange nicht am Ende.

Die Geschäftsleitung mit Kai Schröder, Yasin Alemdar und Marion Wegner-Hänggi zusammen mit Markus Fäs, Präsident des Trägervereins (v.l.). Vorne Therapiehund Dexter. Nadine Böni

Es ist gar keine Frage: «Dexter» ist der beliebteste Mitarbeitende des Wohn- und Pflegezentrums Stadelbach in Möhlin. Der acht Monate junge Miniature American Shepherd-Welpe habe die Herzen von Angestellten wie Bewohnenden im Sturm erobert, sagt Marion Wegner-Hänggi, Vorsitzende der Geschäftsleitung mit einem Lachen.

Mit Katharina Suter, Leiterin Alltagsgestaltung, wird Dexter in einigen Monaten die Ausbildung zum Therapiehund beginnen. Er begleitet die Bewohnerinnen und Bewohner aber schon heute bei Spaziergängen oder besucht sie in den Zimmern – und er hat bereits therapeutische Fortschritte erzielt: «Demenzkranke Bewohnende, die seit Monaten kaum mehr gesprochen haben, reden mit ihm», nennt Wegner ein Beispiel.

Führungswechsel nach vielen Turbulenzen

Dexter ist so irgendwie zum Symbol geworden für den frischen Wind, der im Wohn- und Alterszentrum weht. Denn neben der Pandemie sorgten in den letzten Jahren auch immer wieder Probleme in der Pflege und der Heimleitung für negative Schlagzeilen. Das Arbeitsklima sei schlecht und die Kommunikation der Führung unzureichend, kritisierten etwa im Sommer 2021 Mitarbeitende.

Die Turbulenzen gipfelten im Frühjahr 2022 in einem Führungswechsel: Marion Wegner-Hänggi übernahm die Geschäftsleitung des Zentrums. Der Möhliner Gemeindeammann Markus Fäs wurde zeitgleich neuer Präsident des Trägervereins «Wohnen im Alter Möhlin.»

Die dunkeln Wolken täuschen: Im Wohn- und Pflegezentrum Stadelbach ist die Stimmung wieder besser. Nadine Böni

Die Stadelbach-Leitung wurde ab da neu aufgestellt: Neben Wegner sitzen Yasin Alemdar als Leiter Finanzen und Administration sowie Kai Schröder als Leiter Pflegedienst in der Geschäftsleitung. Die Leiterinnen und -leiter der weiteren Bereiche Hauswirtschaft, Technischer Dienst, Küche und Alltagsgestaltung bilden die erweiterte Geschäftsleitung. Das habe sich bewährt, sagt Wegner. «Die Wege sind kurz, die Kommunikation funktioniert hervorragend und wir verstehen uns fachlich wie menschlich super. Alle ziehen am selben Strang.»

Das Heim soll zum Daheim werden

Und: Ziehen in dieselbe Richtung. Gleich zu Beginn habe man gemeinsam die Werte definiert, auf denen das Leben und Arbeiten im Stadelbach basieren soll: Gemeinsamkeit, Offenheit, Achtsamkeit. «Das sollen nicht nur Worte sein, die irgendwo auf einem Blatt Papier in der Schublade verschwinden. Sie sind das Fundament all unserer Handlungen und Entscheide», so Hänggi. Mit einem Ziel:

«Das Wohn- und Pflegeheim soll für die Bewohnerinnen und Bewohner ein Daheim sein, das sie mitgestalten können und in dem sie wertgeschätzt werden.»

Wobei Gleiches auch für die Mitarbeitenden gilt. Zu den Massnahmen gehört auf Seiten der Bewohnerinnen und Bewohner eine ganze Reihe neuer Angebote und medizinischer Dienstleistungen. Etwa die chirurgische Behandlung von Wunden vor Ort oder ein Dentalservice, der sich um Unterhalt und Reinigung von Zahnprothesen kümmert. Auf Seiten der Angestellten wurden Anpassungen bei den Lohnstrukturen vorgenommen, sämtliche Reglemente überarbeitet und die Weiterbildungsförderung ausgebaut.

Auch die Kommunikation gegenüber Bewohnenden, deren Angehörigen, den Mitarbeitenden, dem Trägerverein wie auch gegen Aussen soll besser, weil transparenter werden.

Marion Wegner-Hänggi und Markus Fäs sind sich bewusst: Der Anfang ist gemacht – aber der Weg ist noch lang. Noch seien nicht alle Belastungen aus der Vergangenheit aus der Welt geschafft. «Das ist ein Prozess, dem wir uns annehmen wollen und werden», so Fäs. Aber er fügt an: «Wir spüren wieder einen gewissen Goodwill in der Bevölkerung dem Stadelbach gegenüber. Jetzt müssen wir beweisen, dass der Wandel nachhaltig ist.»