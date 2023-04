Möhlin Schwarze Hochzeitskleider, ein weit gereister Koffer und seltene Biergläser: Der Gasthof Löwen zeigt seine Geschichte Die Geschwister Sandra Güntert und Mike Waldmeier führen den «Löwen» in Möhlin in vierter Generation. Gekauft hatte ihn einst ihr Urgrossvater Karl Heinzmann – vor genau 120 Jahren. In einer Ausstellung in den «Löwen»-Räumen erhalten Gäste nun Einblick in die Geschichte der Familie und des Wirtshauses, das einst auch Brauerei und Kino war.

Der Gasthof Löwen in Möhlin hat viel erlebt in den 120 Jahren, in denen er im Besitz der Familie Heinzmann ist. Bild: Nadine Böni

Fast hätten sie den Meilenstein verpasst. Im April 1903 übernahm Karl Heinzmann zusammen mit seiner Frau den Gasthof Löwen in Möhlin. Inzwischen führen ihn Heinzmanns Urenkel Sandra Güntert und Mike Waldmeier in vierter Generation. Der «Löwen» ist so noch immer in Familienhand – und das seit genau 120 Jahren.

Wobei eben: Der Meilenstein wäre fast vorbeigegangen, ohne dass es jemand bemerkt hätte. Durch Zufall aber kam den Wirten ein alter Zeitungsartikel in die Hände, der vor 40 Jahren zum 80 Jahr-Jubiläum erschienen war und in dem das Datum vermerkt ist: der 1. April. «Das war etwa zwei Wochen davor», sagt Sandra Güntert mit einem Lachen. Der eigentliche Jubiläumstag war da schon anderweitig verplant. Nun aber wird der Meilenstein doch noch zelebriert – mit einer Ausstellung in den Gasthof-Räumen.

7 Bilder 7 Bilder Sitzen auf dem Bett, in dem Karl Heinzmann vor seiner Hochzeit schlief. Dahinter sind die Hochzeitsgewänder aufgehängt. Nadine Böni / Aargauer Zeitung

Stundenlang hat sich die Familie in den vergangenen Wochen durch Kartonschachteln gewühlt, hat Dokumente sortiert, kleine Schätze entdeckt: Bilder, Fotos, Zeugnisse und Gegenstände, die einerseits durch die Familiengeschichte führen und andererseits jene des Gasthofs erzählen.

Einst gab es sogar ein Kino

Erstmals urkundlich erwähnt wurde das Wirtshaus 1312. «Möhlin bestand damals noch aus einer Ansammlung kleiner Weiler, verstreut zwischen dem Fusse des Sonnenbergs und dem Rhein», wie es in einer alten Schrift des Basler Kaffeelieferanten «Kolanda» über den «Löwen» heisst. Der Gasthof an der alten Strasse zwischen Basel und Zürich hat floriert: Bis zum Bau der Bözbergbahn 1875 verdienten die Möhliner Wagner, Hufschmiede und eben auch Gastwirte an den vielen Reisenden.

Danach wurde es zwar schwieriger, aber Karl Heinzmann wusste sich zu helfen. Er reaktivierte einerseits die zum Kaufzeitpunkt bereits stillgelegte Bierbrauerei im Haus, sodass es von 1907 bis 1913 wieder «Löwen-Bier» gab. Und er baute in den späten 1920er-Jahren ein Kino neben das Gasthaus, das er verpachtete.

Die Geschwister Sandra Güntert und Mike Waldmeier führen den Gasthof Löwen in Möhlin in vierter Generation. Gekauft hatte ihn ihr Urgrossvater Karl Heinzmann (im Hintergrund sein Hochzeitsfoto). Bild: Nadine Böni

Heute sind sowohl Kino als auch Brauerei längst Geschichte. Erinnerungen daran aber gibt es derzeit im «Löwen» zu sehen: etwa Baupläne zum Kino, eine Einladung zu dessen Eröffnung oder mehrere geblasene Bierflaschen mit der Inschrift «Löwenbrauerei Möhlin».

Eine Ausstellung in der Gaststube

Die Gaststube des «Löwen» wurden kurzerhand zum Ausstellungsraum umfunktioniert – in dem natürlich weiterhin gespeist werden kann. Das Bett etwa, in dem Karl Heinzmann vor seiner Hochzeit schlief, ist kurzerhand zur Sitzbank an einem der Tische umfunktioniert worden. Und in einer anderen Ecke steht ein uralter Koffer, mit dem eine Tante in den 1920er- und 1930er-Jahren zu Saisonstellen reiste. Die meist handschriftlichen Arbeitszeugnisse von damals inklusive.

«Das Haus wurde in den vergangenen 120 Jahren nie richtig leergeräumt», sagt Sandra Güntert. Entsprechend viele Erinnerungsstücke sind vorhanden. Noch bis mindestens Ende April lassen Güntert und Waldmeier ihre Gäste im «Löwen» teilhaben an der Geschichte des Gasthofs. Und feiern den Meilenstein damit würdig.