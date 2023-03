Möhlin Schülerinnen und Schüler mussten drei Monate auf die Rückgabe ihrer Prüfungen warten – jetzt wehren sich die Eltern Auf das laufende Schuljahr hin hat es an den Möhliner Primarschulen eine Systemänderung gegeben: Statt wie bis anhin wöchentlich werden die Prüfungen nur noch vor den jeweiligen Schulferien zurückgegeben. Das bringt die Eltern auf die Palme. Sie sagen: «Dieses System ist intransparent und schliesst Eltern aus.»

Schülerinnen und Schüler an der Möhliner Primar mussten bis zu drei Monate auf die Rückgabe ihrer Prüfungen warten. Symbolbild: Gaetan Bally / Keystone

Es sind deutliche Worte, welche die wütenden Eltern finden: «Das aktuelle System ist intransparent und schliesst Eltern aus», heisst es in einem Brief an den Möhliner Gemeinderat.

Grund des Anstosses ist ein Prüfungssystem, das im vergangenen Sommer an den Primarschulen im Dorf eingeführt wurde. Statt wie bis dahin wöchentlich erhalten die Schülerinnen und Schüler die Prüfungen seither nur noch vor den jeweiligen Schulferien, gesammelt als Beurteilungsdossier, zurück.

Das hatte im ersten Semester des laufenden Schuljahres zur Folge, dass die Eltern die Prüfungen ihrer Kinder erst nach rund acht Wochen – vor den Herbstferien – respektive gar erst nach zwölf Schulwochen – vor den Weihnachtsferien – zur Ansicht erhalten haben. Zwar wurde das System auf das aktuelle Semester hin angepasst und zwei weitere Rückgabetermine – Pfingsten und Sportferien – festgelegt. Aber auch so bleiben bis zu fünf Wochen bis zur Rückgabe der Prüfungen.

«Ferien sind nicht dazu da, Defizite aufzuarbeiten»

Viel zu lange, finden die Eltern. «Ohne elterliche Unterstützung fällt es vielen Schülerinnen und Schülern schwer, ihre Fehler nachzuvollziehen und entsprechende Korrekturen für ihr weiteres Lernen vorzunehmen», schreiben sie. «Werden Prüfungen erst nach Wochen retourniert, sind Gespräche über diese Lernprozesse nur noch schwierig möglich und ein Lerneffekt bleibt aus.»

Auch seien «Ferien sicherlich nicht dazu da, um mehrere Prüfungen zu besprechen oder zu kontrollieren, noch um eventuelle Lerndefizite aufzuarbeiten», heisst es weiter. «Die Schülerinnen und Schüler und die Eltern haben ein Recht auf Ferien und sollen diese auch geniessen können.»

Die Eltern haben sich inzwischen zu einer Interessengemeinschaft zusammengeschlossen und nun eine Petition lanciert. Die Forderung: Die Rückkehr zum alten System mit wöchentlichen Prüfungsrückgaben an alle Klassen und an allen Standorten der Primarschulen Möhlin – oder zumindest das individuelle Ermöglichen der wöchentlichen Prüfungsrückgabe «für die am Lernfortschritt und Schulerfolg interessierten Eltern», wie es im Brief heisst.

Über 300 Unterschriften gesammelt

315 Unterschriften hat die Interessengemeinschaft gesammelt und mitsamt dem Brief an den Gemeinderat geschickt. Dieser reagiert mit einer schriftlichen Stellungnahme. «Bei der in der Petition kritisierten Kommunikation der Beurteilungs- und Bewertungsformen handelt es sich um eine Massnahme zur Umsetzung des neuen Lernplans. Dabei geht es zugegebenermassen um eine komplexe Angelegenheit, welche in der Verantwortung der operativen Leitung der Schule liegt», heisst es darin.

Trotzdem wird sich der Gemeinderat nun der Thematik annehmen. «Der Gemeinderat nimmt diese Petition ernst und wird sich mit der Schulleitung differenziert zu den Inhalten auseinandersetzen», heisst es. Anschliessend soll die Interessengemeinschaft zu einem Gespräch eingeladen werden.

Weitergehende Fragen könnten zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht beantwortet werden und seien Gegenstand der Abklärungen in den kommenden Wochen, sagt Gemeindeschreiber Marius Fricker auf Anfrage.