Möhlin Punktlandung trotz grosser Herausforderung: Primarschulhäuser Fuchsrain nach umfassender Renovation wieder eröffnet Die Renovation der Primarschulhäuser Fuchsrain A und B, die vier Millionen Franken kostete, ist abgeschlossen. Dafür gab es am Samstag ein kunterbuntes Schulfest. Dass die Arbeiten pünktlich abgeschlossen werden konnten, sehen die Verantwortlichen als beachtliche Leistung.

Zwei sanierte Schulhäuser, eines davon genau 100 Jahre alt: Am Wochenende gab es auf dem Fuchsrain-Areal in Möhlin zwei gute Gründe für ein zünftiges Fest. Erster Akt war die offizielle Einweihung am Freitagabend durch den Gemeinderat von Möhlin, am Samstag übernahmen die Primarschülerinnen und -schüler das Zepter.

Sie feierten den Anlass an Spielständen, mit Disco, Foodtrucks und Karussell. Ausserdem konnten die sanierten Schulhäuser Fuchsrain A und B besichtigt werden. Schon am Freitagabend im Beisein des Lehrpersonals sowie Patrick Isler, seit diesem April Leiter der kantonalen Abteilung Volksschule im Departement Bildung, Kultur und Sport (BKS), machte sich Erleichterung über den Abschluss einer mehrjährigen Planungs- und Bauphase breit.

Mit Spiel und Spass wurde am Samstag die abgeschlossene Renovation des Schulhauses Fuchsrain A, hinten, gefeiert. Bild: Peter Schütz

Gemeindeammann Markus Fäs blickte in seiner Ansprache auf die Schulraumsituation vor zehn Jahren zurück, als das Bevölkerungswachstum, die Schliessung der Oberstufe in Wegenstetten und die Umsetzung des Lehrplans 21 – Verlängerung der Primarschule, Verkürzung der Sekundarstufe I - die vorhandenen Schulhäuser aus allen Nähten platzen liessen.

Ausgangslage der Renovation war nicht einfach

Erster Schritt war der Neubau eines Schulhauses für die Bezirksschule auf dem Steinli-Areal. Danach konnte das alte, zu Beginn der 1960er Jahre eröffnete Bezirksschulhaus Fuchsrain, geräumt, renoviert und seiner neuen Bestimmung als Primarschulhaus Fuchsrain B zugeführt werden. Als Drittes wurde das 1923 in Betrieb genommene Schulhaus in direkter Nachbarschaft – heute Fuchsrain A - einer umfassenden Renovation unterzogen. Diese Arbeiten sind weitgehend abgeschlossen, der Unterricht findet dort seit Beginn des neuen Schuljahres statt.

100 Jahre Fuchsi wurde am Samstag fröhlich gefeiert. Bild: Peter Schütz

Die Herausforderung bestand darin, zwei gänzlich unterschiedliche Schulhäuser so zu renovieren, dass sich die Kinder der Primarstufen im Fuchsrain A und B wohlfühlen. Dabei sei die Ausgangslage alles andere als einfach gewesen, berichtete Markus Fäs. Einerseits ein 100 Jahre altes Gebäude, bei dem «geklotzt und nicht gekleckert» worden war, andererseits ein moderner Stahl-Beton-Bau mit Flachdach und grosszügigen Fensterflächen.

Markus Fäs sagte: «Das war eine Herausforderung.» Das konnte Rolf Becher, Abteilungsleiter Architektur des mit dem Projekt beauftragten Unternehmens Gähler Partner, bestätigen: «Es sind zwei Schulhäuser mit unterschiedlichen Voraussetzungen.» Dass es mit dem Abschluss der Renovierungen eine zeitliche Punktlandung gab, bezeichnete Fäs als «Parforce-Leistung».

Es sind bestmögliche Rahmenbedingungen geschaffen worden

Priska Artico, Schulleiterin der Primarschule Fuchsrain und Mitglied der Sanierungsprojektleitung, sagte anlässlich der Einweihungsfeier am Freitag: «Wir haben nun alle baulichen Voraussetzungen, damit wir die Lern- und Arbeitsformen gemäss neuem Lehrplan im Alltag umsetzen können.» Die Schule sei in das Projekt eingebunden gewesen, blickte sie zurück, «wir konnten immer unsere Bedürfnisse einbringen».

Schulleiterin Priska Artico und Gemeindeammann Markus Fäs freuen sich, dass die renovierten Schulhäuser die Ansprüche der Schüler- und Lehrerschaft erfüllen. Bild: Peter Schütz

Für sie sei wichtig gewesen, dass das, was entstand, «praktisch ist und Flexibilität für die Zukunft lässt». Mission erfüllt, was auch Patrick Isler fand. Aus den bestehenden Gebäuden sie dank guter Raumeinteilung und Ausstattung «das Maximum herausgeholt worden», sagte er. Und: «Es sind die bestmöglichen Rahmenbedingungen geschaffen worden.»

An der von der Lehrerband «Teachers» musikalisch umrahmten Feier am Freitag wurde dem Hauswartteam besonders gedankt. Insgesamt nahm die Gemeinde Möhlin für die Schulhaus-Projekte Steinli und Fuchsrain 25 Millionen Franken in die Hand. Rund vier Millionen Franken kostete die Renovation der Schulhäuser Fuchsrain A und B. Dort sind momentan 19 Klassen untergebracht.