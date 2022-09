Möhlin «Politischer Zündstoff» führt zur Gründung neuer Kommission – nun hat die Gemeinde das Bewerbungsverfahren gestartet Die Mitgliedersuche für die neue Kommission für Umwelt, Verkehr und Energie (Uvek) läuft. Der Gemeinderat erwartet von ihr fachliches Know-how, das im Gemeinderat und der Verwaltung nicht ohne weiteres vorhanden ist. Angestrebt wird bei der Besetzung des Uvek-Gremiums eine möglichst repräsentative Abbildung der Bevölkerung.

Die Gemeinde Möhlin hat beschlossen, eine Kommission zu gründen, die Themen aus den Bereichen Umwelt, Verkehr und Energie bearbeiten soll. Claudio Thoma (13. November 2018)

Die Gemeinde Möhlin sucht Fachleute für eine neue Kommission, die noch in diesem Jahr gegründet werden soll. «Uvek» soll sie heissen und den Gemeinderat in den Themenbereichen Umwelt, Verkehr und Energie entlasten. Die Idee, eine Umwelt-, Verkehrs- und Energiekommission zu gründen, existiert in der Gemeinde schon länger. Gemeindeammann Markus Fäs sagt:

Markus Fäs, Gemeindeammann von Möhlin. zvg

«Sie ist dadurch entstanden, dass immer wieder Einwohnerinnen und Einwohner sowie Organisationen mit Problemen und Anliegen auf die Gemeinde zukommen, die politischen Zündstoff enthalten.»

Dazu zählen in Möhlin etwa Tempo-30-Zonen, Fahrverbote, alle kostenintensiven Aufwertungen von öffentlichen Räumen und insbesondere Regulatorien, die zwar von grossem öffentlichem Interesse sind, gleichzeitig aber Privatinteressen tangieren. «Wir erhoffen uns von der Uvek fachliches Know-how, das im Gemeinderat und der Verwaltung nicht ohne weiteres vorhanden ist», sagt Fäs.

Kommission soll politisch ausgewogen sein

Die Auswahl der Mitglieder der neuen Kommission erfolgt über ein einfaches Bewerbungsverfahren. Gefordert von den Bewerberinnen und Bewerbern werden hierfür eine Kurzvorstellung, eine Aussage zu ihrer Motivation und zu der mitgebrachten Fachkompetenz bezüglich eines Uvek-relevanten Themas. Auch die Parteizugehörigkeit spielt aufgrund der angestrebten politischen Ausgewogenheit der Kommission eine Rolle. Fäs sagt:

«Sehr günstig wäre es, wenn die Uvek durch ihre Zusammensetzung einen einigermassen repräsentativen Querschnitt durch unsere Bevölkerung abbilden würde.»

Die Gemeinde geht derzeit von vier bis fünf Sitzungen pro Jahr aus. Dazu kommen noch allfällige Arbeitsgruppen-Sitzungen. Fäs hofft, dass sich gerade diejenigen Personen, welche die Probleme aus den Bereichen Umwelt, Verkehr und Energie gegenüber der Gemeinde verbalisieren, auch für die neue Kommission bewerben und mithelfen, diese zu lösen.

Kommission soll Themen selbst setzen

Ein prioritäres Thema, mit dem sich die Uvek-Kommission beschäftigten wird, nennt Fäs nicht. Er sagt:

«Pflichtenheft und Priorisierung möchten wir ausdrücklich der Uvek selbst überlassen.»

Fäs schiebt aber nach, dass er davon ausgeht, dass Verkehrsthemen weit oben rangieren werden. Ein Stück weit «beerbt» die Uvek-Kommission die inzwischen aufgelöste Verkehrskommission, so Fäs.

In Sachen Verkehr geht es in der Uvek-Kommission darum, Verkehrsmanagementstrategien für die Gemeinde zu entwickeln sowie den Teilbereich der Mobilität zu optimieren. Hierzu gehören etwa die Förderung des Langsamverkehrs – Velo und Fussgänger –, die E-Mobilität samt Ladestationen oder aber auch die Parkplatzbewirtschaftung sowie der öffentliche Verkehr.