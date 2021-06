Möhlin Ohne Fest, aber mit viel Freude: Die neue Volgfiliale im neuen «Zentrum Riburg» ist eröffnet Am Freitag wurde die neue Volgfiliale Möhlin Riburg nach rund zwei Jahren Bauzeit eingeweiht. Sie ist Teil der neuen Überbauung «Zentrum Riburg» und hat eine Ladenfläche von 175 Quadratmetern. Schon am ersten Tag kamen viele neue und «alte» Kundinnen und Kunden zum Einkauf.

Die Betriebsleiterin der Volgfiliale Möhlin Riburg, Marina Pavlovic, ist begeistert vom Neubau. Foto: Simon Widmer

Rund zwei Jahre hat es gedauert, nun ist es so weit: Am Freitag hat der neu gebaute Volg Möhlin Riburg erstmals seine Tore geöffnet. Der Dorfladen ist Teil der neuen Überbauung «Zentrum Riburg» und steht nur wenige Meter neben der Stelle, wo 2019 die alte Filiale abgerissen wurde.

Die alte Volgfiliale wurde 2019 abgerissen.

Foto: Nadine Böni (2017)

«Die Ladenfläche des neuen Volgs beträgt 175 Quadratmeter», sagt Kaspar Gisler, Bereichsleiter Verkauf Nord von Volg. Rund 2400 verschiedene Artikel würden darin verkauft werden. Gisler betont:

«Wir legen einen besonderen Wert auf Frischprodukte. Deshalb haben wir auch unsere Kühleinrichtungen auf den neuesten Stand gebracht.»

Der Volg sei ein ortsbezogener Laden, weshalb auch die regionalen Produkte sehr wichtig seien. Zum Sortiment werden auch Produkte der Linie «Feins vom Dorf» gehören, also lokale Spezialitäten. Im neuen Riburger Volg werden das unter anderem Honig der Familie Waldmeier und Fondue der Familie Huna sein.

Ein ebenso wichtiger Aspekt sei die Kundennähe, sagt Gisler. So setze man auch immer noch auf bediente und nicht etwa auf Self-Check-out-Kassen:

«Im Volg kennt man sich noch, da ist der physische Kontakt enorm wichtig.»

Ein weiterer Schritt zur Stärkung dieser Kundennähe sei auch das installierte Provisorium gewesen, das die letzten zwei Jahre betrieben wurde. Erfreulicherweise seien auch viele frühere Kunden aus dem alten Standort ins Provisorium oder in die zweite Möhliner Filiale im Oberdorf gekommen, was auch die Richtigkeit dieser Entscheidung bestätigt habe, so Gisler.

Provisorium war eng

Marina Pavlovic, Filialleiterin des Volgs Möhlin Riburg, sagt zum Arbeiten im Provisorium: «Am Anfang war es sehr eng, weil die Ladenfläche nur 112 Quadratmeter gross war. Doch man hat sich daran gewöhnt und wir hatten es so eingerichtet, dass es uns angenehm war.» Nun sei sie aber trotzdem sehr froh, endlich in den Neubau ziehen zu können.

«Ich bin sehr happy. Der neue Laden ist modern und wir fühlen uns schon sehr wohl.»

Ein weiterer Vorteil der neuen Filiale sei auch, dass das Lager nun ebenerdig und nicht mehr im Keller sei, was die Arbeiten ungemein vereinfache.

Auf 175 Quadratmetern werden rund 2400 Produkte verkauft. Foto: Simon Widmer

Der Volg ist das erste Geschäft, das in die neue Überbauung eingezogen ist. Anfang Juli eröffnet dann auch eine Apotheke und Drogerie und werden die ersten Wohnungen der Überbauung bezogen. Gisler sagt: «Die Überbauung soll eine Zentrumsfunktion einnehmen. Es entsteht eine gute Wechselwirkung zwischen den Geschäften und den 23 Wohnungen.» Der Laden im Gebäude mache die Wohnungen attraktiver, umgekehrt seien die Bewohnerinnen und Bewohner potenzielle Kunden.

Glücksrad statt Apéro

Für die Eröffnung der neuen Filiale wäre eigentlich eine Eröffnungsfeier angedacht gewesen. Wie Gisler aber erklärt, sei das aufgrund der aktuellen Coronasituation zurzeit nicht möglich. Stattdessen habe man ein Glücksrad, ein Gewinnspiel und Kundengeschenke für die Eröffnung parat.

Die Kunden blieben der Eröffnung auch so nicht fern, im Gegenteil: Es bildete sich gar eine Schlange vor dem Eingang, da wegen Corona immer noch nur eine begrenzte Anzahl Menschen im Laden sein darf. Etliche Kinder sind gekommen, die alle an den Angeboten teilnehmen wollen. Filialleiterin Pavlovic muss kurz durchzählen und sagt mit einem Lächeln:

«So viele Kunden habe ich nicht erwartet. Es sind sogar wieder alte Kunden von vor der Provisoriumszeit dabei.»