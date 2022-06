Möhlin Nach Selbstunfall mit Anhänger: Drei Personen verletzt Am Donnerstagmorgen geriet in Möhlin eine Fahrzeugkombination ausser Kontrolle. Dabei kippte der mit Baumaterial beladene Anhänger. Drei Personen wurden ins Spital gebracht.

3 Bilder 3 Bilder Selbstunfall in Möhlin. Kapo AG

Der Unfall ereignete sich am Donnerstag kurz nach 8.30 Uhr in Möhlin. Ein 41-jähriger Autolenker fuhr mit seiner Fahrzeugkombination, bestehend aus einem Pickup und einem Sachentransportanhänger, von Möhlin in Richtung Rheinfelden.

Aus noch unbekannten Gründen kam die Fahrzeugkombination im Ausserortsbereich ins Schlingern, worauf sich diese überschlug. Der Lenker sowie seine beiden Mitfahrer wurden laut Mitteilung der Kantonspolizei Aargau mit unbekannten Verletzungen ins Spital gebracht.

Am Fahrzeug und am Anhänger entstand Sachschaden. Wie es zum Unfall kommen konnte ist noch unklar. Die Kantonspolizei hat ihre Ermittlungen aufgenommen. (cwu)