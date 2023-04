Möhlin Nach den Turbulenzen: Das Wohn- und Pflegezentrum ist zur Ruhe gekommen – und hat einen neuen Liebling Das Wohn- und Pflegezentrum Stadelbach in Möhlin sorgte 2021 für negative Schlagzeilen. Diese sind überwunden. Der neuen Geschäftsleitung gelang es im letzten Jahr zusammen mit dem Vereinsvorstand, wieder Ruhe ins «Stadelbach» zu bringen. Der neue Star des Pflegezentrums ist «Dexter».

Die Geschäftsleitung des Wohn- und Pflegezentrums Stadelbach in Möhlin mit Kai Schröder (v. l.), Yasin Alemdar und Marion Wegner-Hänggi zusammen mit Markus Fäs, Gemeindeammann von Möhlin und Präsident des Trägervereins Wohnen im Alter Möhlin. Vorne Therapiehund Dexter. Bild: Nadine Böni

Das Wohn- und Pflegezentrum Stadelbach in Möhlin ist nach den Turbulenzen in den Jahren 2020 und 2021 wieder zur Ruhe gekommen. Dies ist vor allem der neuen Geschäftsleitung, dem Trägerverein des Zentrums sowie den Mitarbeitenden zu verdanken. In seinem ersten Jahresbericht als Präsident des Trägervereins «Wohnen im Alter Möhlin» spricht Gemeindeammann Markus Fäs von einem «aufregenden Jahr», das von positiven Entwicklungen geprägt war, aber in dem auch an den Defiziten gearbeitet werden musste.

Für Fäs prägten drei Handlungsfelder den Erneuerungsprozess im letzten Jahr. Das erste war die Personalsituation. Im Sommer 2021 hatten sich mehrere Mitarbeitende, Angehörige und Vereinsmitglieder an die AZ gewandt und von einem schlechten Betriebsklima, vielen Krankheitsfällen beim Personal und einer hohen Personalfluktuation gesprochen. Letztere habe auch zu einer «latenten, zum Teil auch manifesten Unsicherheit und Unzufriedenheit geführt», schreibt Fäs.

Dank «Wertschätzung und Dialogbereitschaft» konnten Geschäftsleitung und Vereinsvorstand hier Gegensteuer geben. Fäs dazu:

«Die Fluktuationsrate konnte deutlich reduziert werden.»

Im Schlussquartal habe sie sich dann «konstant nahe am Nullpunkt» bewegt. Und: «Trotz Fachkräftemangel haben auch die Rekrutierungsschwierigkeiten merklich abgenommen.»

Beziehungen nach aussen verbessert

Als zweites Handlungsfeld orteten Vereinsvorstand und Geschäftsleitung an einem Strategieseminar im letzten Herbst die Beziehungen nach aussen. Auch hier gelang es, Gegensteuer gegeben und die Beziehungen nach aussen zu verbessern. So wird beispielsweise der Besuchsdienst reaktiviert. «Die ‹Kaffeefrauen› werden uns ab Frühjahr wieder in der Cafeteria unterstützen, der Kontakt zu den Schulen und der Musikschule wurde intensiviert, was zu ganz tollen Anlässen führte», blickt Marion Wegner-Hänggi zurück. Sie hat den Vorsitz der Geschäftsleitung im April 2022 übernommen.

Das dritte Handlungsfeld und «zentrale Daueraufgabe» ist für Fäs das Wohl der Bewohnenden. Auch hier wissen er und Wegner-Hänggi im Jahresbericht viel Positives zu berichten. Dies liegt nicht zuletzt am Betriebsklima, das ebenfalls deutlich verbessert werden konnte. Wegner-Hänggi führt dies auf eine offene, wertschätzende und transparente Kommunikation, ein faires Lohnsystem, familienfreundliche Reglemente, gemeinsame Anlässe und die Einführung einer Personalkommission zurück.

Fäs streicht hervor, «dass die Mitarbeitenden im Interesse des Betriebes auch bereit waren, als Verschärfung mitzutragen, dass ab dem dritten Krankheitsfall innert eines Kalenderjahres der erste Tag jeweils als Karenztag gilt».

«Dexter» ist der absolute Liebling

Dass sich die Bewohnenden wohl fühlen, hat aber auch einen vierbeinigen Grund: Therapiehund Dexter. Er leiste wertvolle Arbeit und sei der absolute Liebling, berichtet Wegner-Hänggi. «Die tollen Erfahrungen mit ihm beflügeln uns, zukünftig noch mehr tierische Mitarbeiter zu beherbergen.» So wird in den nächsten Wochen ein Aussengehege erstellt, in dem bald Seidenhühner und später Zwerggeissen Einzug halten werden.

Die beiden Jahresberichte tönen vielversprechend. Ist damit alles wieder im grünen Bereich? «Nein», schreibt Fäs offen, das könne man so nicht sagen. Immer wieder würden kleinere und grössere Probleme auftauchen, mit denen sich die Geschäftsleitung und der Vorstand auseinandersetzen müssten:

«Wichtig ist aber, dass beide Gremien willens und bereit sind, sich diesen zu stellen und sie seriös abzuarbeiten.»