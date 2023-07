Möhlin Nach den Sommerferien wird wieder alles wie zuvor: Schule krebst mit umstrittenem Prüfungssystem zurück Mit einer Praxisänderung bei der Prüfungsrückgabe zog der Möhliner Gemeinderat in den vergangenen Monaten den Zorn der Elternschaft auf sich: Statt wie bis anhin wöchentlich wurden die Prüfungen nur noch vor den jeweiligen Schulferien zurückgegeben. Nach einer flächendeckenden Evaluation zum Projekt kehrt die Schule nun nach den Sommerferien zum alten System zurück. Zumindest grösstenteils.

Die Schülerinnen und Schüler an den Möhliner Primarschulen erhalten ihre Prüfungen und Noten künftig wieder wöchentlich zurück. Das im laufenden Schuljahr gestartete Projekt «Beurteilungsportfolio» wird – nach einer gewaltigen Kritikwelle aus der Elternschaft – beendet respektive angepasst.

Doch der Reihe nach: Mit der Praxisänderung bei der Prüfungsrückgabe zog die Schulleitung sowie der Möhliner Gemeinderat den Zorn der Elternschaft auf sich. Auf das in diesen Tagen zu Ende gehende Schuljahr hin hat es an den Möhliner Primarschulen eine Systemänderung gegeben: Statt wie bis anhin wöchentlich wurden die Prüfungen nur noch vor den jeweiligen Schulferien zurückgegeben.

«Dieses System ist intransparent und schliesst Eltern aus», kritisierte eine Gruppe Eltern. Durch den neuen Rückgaberhythmus werde die Unterstützung der Kinder durch die Eltern massiv erschwert. Die Eltern schlossen sich deshalb zur Interessengemeinschaft «Sinnvolle Prüfungsrückgabe» zusammen – und forderten in einer Petition die Rückkehr zum alten System. 315 Unterschriften sammelten sie dafür.

Laufende Rückgabe in den Kernfächern

Diese Forderung wird nun – zumindest in grossen Teilen – erfüllt. Das geht aus einer gemeinsamen Mitteilung des Gemeinderats sowie der Interessengemeinschaft hervor.

In den Kernfächern und den Sprachen erfolgt die Prüfungsrückgabe ab dem nächsten Schuljahr wieder laufend. Symbolbild: Gaetan Bally/Keystone

Ab Beginn des neuen Schuljahres nämlich wird das Abgabeprozedere demnach nochmals angepasst. Dies, indem in den Kernfächern und den Sprachen die Abgabe wieder laufend erfolgen werde, wie es in der Mitteilung heisst. In den Erweiterungsfächern wie Sport, Gestalten und Musik, in denen es in der Regel nicht so viele Lernanlässe gibt, soll die Abgabe weiterhin im Portfolio erfolgen; individuelle Abgaben seien aber auch in diesen Fächern möglich, heisst es weiter.

Diese neue Lösung ist Resultat einer flächendeckenden Evaluation. Darauf hatte sich die Interessengemeinschaft und der Gemeinderat im Frühjahr nach intensiven und konstruktiven Gesprächen geeinigt. Die Evaluation wurde demnach Ende Mai bei allen betroffenen Eltern, Lehrpersonen sowie Schülerinnen und Schülern von der 3. bis zur 6. Klasse durchgeführt. Sie beinhaltete alle Aspekte des Projekts – und die Forderung der Interessengemeinschaft, zur wöchentlichen Prüfungsrückgabe zurückzukehren, wurde in der Fragestellung explizit berücksichtigt.

Breite Unterstützung für Forderung der Eltern

Inzwischen ist die Evaluation ausgewertet. Dabei habe sich «einerseits gezeigt, dass die Rückmeldungen der Eltern, der Lehrpersonen und der befragten Schülerinnen und Schüler die Kernideen des Beurteilungsportfolios insgesamt unterstützen, dass aber ebenso das Kernanliegen der Interessengemeinschaft breite Unterstützung hat», heisst es in der Mitteilung.

Entsprechend soll «per Beginn des neuen Schuljahres diesem Anliegen entsprochen werden», heisst es weiter. Und: «Der Gemeinderat ist erfreut, dass das Projekt auf diese Weise abgeschlossen werden konnte und dass die Differenzen auf diese Weise bereinigt werden konnten», heisst es in der Mitteilung weiter.