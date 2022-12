Möhlin im Fasnachtstaumel – so viele Leute waren am Umzug noch selten dabei

Beim Fasnachtsumzug in Möhlin boten 37 Gruppen mit rund 600 Teilnehmern einen bunten Umzug. Laufgruppen, Wagengruppen und Musikgruppen sorgten für eine tolle Stimmung. An der Umzugsstrecke drängten sich die Zuschauer dicht an dicht.