Möhlin Mit fast 100 Gästen und Stegsegnung wurde die neue Hafenanlage eingeweiht Am Samstag feierte die Böni Wassersport AG in Möhlin ihre neue Hafenanlage am Rhein, die sie für einen siebenstelligen Betrag bauen liess, mit einem Fest.

Beim Einweihungsfest der neuen Hafenanlage waren Mieter der Bootsliegeplätze, Grundstücksnachbarn, Handwerker und weitere Personen zugegen. Bild: Horatio Gollin

Die Böni Wassersport AG hat eine neue Hafenanlage am Rhein erstellt. Zur Einweihung gab es am Samstag, 13. Mai, ein Fest mit den Nutzern und Nachbarn, den Handwerkern und Behördenvertretern.

Bootshaus und Steganlage «Bachtelen» wurden 1966 von der Karl Böni Wagnerei und Bootsbau aus Möhlin errichtet. 1976 wurden der Bau eines Bootssteges mit 60 Plätzen und die Verlegung des Bootshauses an den Rhein bewilligt, was in den beiden Folgejahren umgesetzt wurde. 1979 folgte der Fahrschulsteg. 1981 wurde die Böni Wassersport AG gegründet, und die Erweiterung der Anlage schritt weiter fort. 1982 wurden Reparatur- und Besuchersteg gebaut, 1995 der Hauptsteg von Holz auf Gitterroste umgerüstet. 2010 standen die Sanierung des Boots- und des Clubhauses an. 2012 folgte der Wasser- und Kanalisationsanschluss. Die drei Steganlagen werden vermietet, etwa an zwei Fahrschulen oder den Wassersportclub Möhlin. Jetzt investierte die Böni Wassersport AG einen siebenstelligen Betrag in die Hafenanlage.

Die Ehefrau war eine grosse Stütze

Fast 100 Gäste konnte der Firmeninhaber und frühere Gemeindeammann Fredy Böni bei der Einweihung der neuen Hafenanlage im Unterstand des Wasserfahrvereins Ryburg-Möhlin begrüssen. Mieter der Liegeplätze am Steg und im Bootshaus, Mitglieder des Wasserfahrvereins Ryburg-Möhlin, Mitglieder des Bootsclubs Kanalratten als Stegnachbarn, Grundstücksnachbarn, Handwerker und Planer, Vertreter der Kantonsbehörde und des Kraftwerks Ryburg-Schwörstadt sowie Möhliner Gemeinderäte waren gekommen, um der festlichen Einweihung der neuen Hafenanlage beizuwohnen.

Speziell begrüsste Böni aber seine Ehefrau Antonia, die ihm als Firmenmitinhaberin bei dem Projekt eine grosse Unterstützung war. Mit Blick auf die Familien seiner beiden Töchter hielt er fest: «Wir haben es aber nicht für uns zwei, sondern für eine neue Generation gemacht.»

Im Mai 2022 war die Bewilligung zur Sanierung und zum Bau der neuen Hafenanlage erteilt worden. Im folgenden November wurde der bestehende Steg zurückgebaut und im Januar 2023 die neue Anlage aus modularen Schwimmstegen errichtet, die schon im März übergeben werden konnte. Der neue Steg hat wie zuvor 54 Liegeplätze. Im Februar war bereits die Verlängerung und Sanierung des Fahrschul- und Gästestegs erfolgt und im April wurde die Sanierung des Vorplatzes und der Einwasserungsstelle abgeschlossen sowie die Elektrifizierung des Bootsstegs fertiggestellt. Die neue Anlage ist mit 200 Metern gleich lang wie der vorherige Steg.

Christian Edringer segnete die Boote, den Steg und das Anwesen. Bild: Horatio Gollin

Zur Einweihung bat Böni die Gäste, vor allem die Mieter, an die Liegeplätze der Boote, während er mit dem christkatholischen Pfarrer Christian Edringer mit einem Boot zum anderen Stegende fuhren. Edringer segnete Stück für Stück den Steg, die Boote und die Anwesenden, die ihm zurück zum Unterstand folgten. Auch einige Gäste nutzten die Gelegenheit für Grussworte. «Man darf sagen: ‹Das Resultat kann sich sehen lassen›», so Gemeindemann Markus Fäs. Trotz der hohen Investition wirke die Anlage nicht protzig, sondern füge sich gut ein und beeinträchtige das Erleben des Rheines kaum.