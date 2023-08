Möhlin Mann überfallen und Auto gestohlen – kennen Sie dieses Fahrrad? Am Donnerstagabend überfiel ein Unbekannter einen älteren Mann, welcher im Bereich «Wagenschopf» Unterhaltsarbeiten vornehmen wollte. Dem Opfer wurde sein Auto sowie ein Schlüsselbund gestohlen. Es blieb ein auffälliges Fahrrad zurück.

Am Donnerstag, 10. August, am frühen Abend, wurde ein 71-jähriger Mann in Möhlin im Gebiet «Wagenschopf» überfallen. Der unbekannte Täter griff das Opfer unvermittelt an und nahm ihm den Schlüsselbund ab, woran sich auch der Fahrzeugschlüssel befand. Der Täter stahl den parkierten PKW. Dabei hinterliess er ein auffälliges Fahrrad.

Die Polizei sucht Zeugen. zvg

Trotz sofort eingeleiteter Grossfahndung mit mehreren Patrouillen konnte der Tatverdächtige nicht angehalten werden.

Die Kantonspolizei Aargau hat ihre Ermittlungen aufgenommen. Die zuständige Staatsanwaltschaft hat eine Strafuntersuchung eröffnet.

Gestohlenes Auto: Toyota RAV4 2.0, weiss

Zurückgelassenes Fahrrad: Batavus, rot/silber Lenker mit Lenkeraufsatz Auffälliger Velositzüberzug, Spannset beim Gepäckträger

Die Kantonspolizei Aargau (Telefon 062 200 11 11) sucht Augenzeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben bzw. Angaben zum Verbleib des Autos oder zum Besitzer des Fahrrades machen können. (has)