Fricktal Auch wegen zunehmenden Überfällen: Raiffeisenbank Möhlin hebt Filialen in Mumpf und Wallbach auf Die Schliessung beider Standorte im unteren Fricktal wird zum Jahresende wirksam, wie das Unternehmen online bekannt gibt. Als Gründe führen Bankleitung und Verwaltungsrat die nachlassende Kundenfrequenz und Sicherheitsaspekte an.

Die Raiffeisenbank Möhlin wird 2023 in Mumpf und Wallbach mit Geschäftsstellen nicht mehr länger präsent sein. zvg

Die Raiffeisenbank Möhlin hebt mit Mumpf und Wallbach zwei ihrer Geschäftsstellen auf. Das gibt das Fricktaler Bankunternehmen auf seiner Website bekannt. Wirksam wird die Schliessung beider Standorte per Ende des Jahres. Zu dem Schritt hätten sich Verwaltungsrat und Bankleitung gemeinsam entschieden, heisst es.

Onlineshopping und bargeldloses Zahlen – sei es mittels Karte, Twint oder per E-Banking – hätten massiv zugenommen. Die Entwicklung habe sich durch die Pandemie noch beschleunigt. Dies führe zu stark rückläufigen Schaltertransaktionen und Bancomatbezügen, auch in Mumpf und Wallbach. Das nennt die Raiffeisenbank Möhlin als Hauptgrund für die Schliessung der Geschäftsstellen.

Mehr Überfälle auf Kleinstfilialen in Grenznähe

«Ebenfalls tragen wir den erhöhten Sicherheitsrisiken Rechnung. Überfälle auf Kleinstgeschäftsstellen mit Bargeldschalter und Sprengungen von Bancomaten, gerade in Grenznähe, nehmen deutlich zu», schreiben Verwaltungsrat und Bankleitung weiter. Dem wolle man mit der Schliessung der sehr grenznahen Standorte Mumpf und Wallbach entgegenwirken. Da beide Bancomaten in Wohnliegenschaften eingebaut seien, brächten Sprengungen ein zusätzliches Risiko für die Bewohner und Bewohnerinnen.

Die Geschäftsstellen in Mumpf und Wallbach werden beide per 29. Dezember geschlossen. Die beiden Bancomaten würden ebenfalls auf diesen Zeitpunkt aufgehoben, heisst es.

Für Bargeldbezüge stünden Kundinnen und Kunden Bancomaten in Möhlin, in Rheinfelden oder der Schalter in Möhlin zur Verfügung. Wer nicht mobil sei, könne sich das Bargeld nach Hause liefern lassen.

Langjährige Mitarbeiterin in Mumpf und Wallbach geht in Pension

Finanzthemen wie Vorsorge und Anlegen rückten vermehrt in den Fokus und das Bedürfnis nach individueller Beratung und Begleitung in diesen Themen steige stark. Kundenberaterinnen und Kundenberater stünden wie bisher für individuelle Beratungen an den Standorten Möhlin und Rheinfelden oder am Domizil des Kunden zur Verfügung, so die Genossenschaftsbank.

Maya Flury, langjährige Mitarbeiterin in Mumpf und Wallbach, habe sich entschieden, per Frühjahr 2023 in Pension zu gehen, geben Verwaltungsrat und Bankleitung weiter bekannt.