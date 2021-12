Möhlin Der Umbau der Storchenstation wird für Verein zum Mammutprojekt – aber dank zahlreicher Spenden gelingt es Moderner, grosszügiger, freundlicher für die gefiederten Bewohner wie für die Besucher – so präsentiert sich die Storchenstation Möhlin nach dem Ende der Umbauarbeiten. 240'000 Franken kostet das Projekt den Verein Natur-und Vogelschutz Möhlin, Betreiber der Anlage. Der freut sich über rund 210'000 Franken an Spendengeldern, die aus der Bevölkerung dafür eingegangen sind.

Stolz auf die neue Storchenstation in Möhlin sind von links Rolf Schweizer, Martin Hohermuth und Bruno Gardelli. Hans Christof Wagner (16. Dezember 2021)

Was lange währt, wird endlich gut - so könnte man die Umbauarbeiten der Storchenstation Möhlin zusammenfassen. 2019 konnte der erste Bauabschnitt zwar noch rasch vollendet werden. Dann aber kam Corona und mit der Pandemie Verzögerungen für den Abschnitt zwei, dem aufwendigeren und ambitionierteren Teil des Projekts. Schliesslich ging es damit im August dieses Jahr los und bis Ende November dauerten die Arbeiten.

Schwarzstorch und Schneeeulen fühlen sich in der neuen Anlage wohl. Hans Christof Wagner

Es war die erste Renovation der Anlage, seit diese 1970, vor mehr als 50 Jahren, in Betrieb gegangen ist. «Zuvor ist eigentlich immer nur angebaut worden», sagt Martin Hohermuth vom Vorstand des Vereins Natur- und Vogelschutz Möhlin, der mit seinen etwa 370 Mitgliedern die Station betreibt. Mit angestossen hat das Vorhaben auch Bruno Gardelli, der 2018 die Leitung der Station übernommen hat.

Kostenannahme von 160’000 Franken bald unrealistisch

Dass es einmal 240'000 Franken kosten würde, hatten die Verantwortlichen zu Beginn der Planung nicht erwartet. «Ursprünglich standen nur rund 160'000 Franken im Raum», sagt Hohermuth. Aber nach und nach stellte sich heraus: Wenn es eine Investition für die kommenden 20 Jahre sein soll, braucht es das Geld. Nicht mehr nur stellenweise flicken, sondern die Anlage von Grund auf neu denken, war bald die Devise.

Auch die in der Storchenstation in Möhlin lebenden Schneeeulen haben nach dem Umbau mehr Platz. hcw (16. Dezember 2021)

Grössere und hellere Volieren für die rund 40 Dauerbewohner

In der Gesamtfläche ist die Station nicht gewachsen. Wohl aber kam es zu einer Verschiebung. So bekamen die rund 40 Dauerbewohner, darunter die Publikumslieblinge Schneeeulen, Uhus und Turmfalken – grosszügigere und hellere Volieren. Dafür wurde die Quarantäne- und Pflegestation, in der verletzte oder verwaiste Vögel gesundgepflegt und aufgezogen werden, kleiner. Um beide Bereiche voneinander zu trennen und um mehr Ruhe in der Pflegestation zu bekommen, wurde eine Trennwand eingezogen. Die im Vergleich zu früher engeren Maschen der Volieren bieten jetzt auch ausreichend Schutz vor Nagetieren und eindringenden Kleinvögeln – auch seuchentechnisch als Schutz vor der Vogelgrippe ein Thema.

Um die Umbaukosten geringer zu halten, packte ein «harter Kern» aus rund zehn Vereinsmitgliedern freiwillig überall mit an. Sie hoben Erdreich aus, lackierten die Stahlträger der Volieren. Gardelli sagt: «Wir haben so viel wie möglich selbst übernommen.» Zudem half die Gemeinde Möhlin, auch mit ihrem Fuhrpark.

Freude über 210'000 Franken Spendengelder

So und noch mehr mit den rund 210'000 Franken Spendengeldern wurde das Projekt für den Verein machbar. 210'000 Franken Spenden – für Hohermuth ein Zeichen dafür, «welchen breiten Rückhalt die Storchenstation Möhlin in der Bevölkerung geniesst».

Er und Gardelli sind überzeugt: Die Spender und auch die sonstigen Besucherinnen und Besucher werden eine insgesamt attraktivere und modernere Storchenstation vorfinden und geniessen können. Und deren Ausbau soll weitergehen. Hohermuth kündigt an:

«Wir möchten die Station in den kommenden Jahren zu einem Natur-Informationszentrum weiterentwickeln.»