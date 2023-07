Möhlin Jetzt wird gezügelt: Das Schulhaus Fuchsrain ist saniert und wird nach den Ferien in Betrieb genommen Das genau 100 Jahre alte Schulhaus Fuchsrain in Möhlin wurde in den vergangenen 12 Monaten umfassend saniert. Jetzt stehen die Arbeiten kurz vor dem Abschluss – sodass die Primarschülerinnen und Primarschüler nach den Sommerferien ein nigelnagelneues Schulhaus beziehen können.

Die Primarschülerinnen und Primarschüler in Möhlin haben sich in die Sommerferien verabschiedet – und wenn sie im August ins neue Schuljahr starten, tun sie das teilweise in einem nigelnagelneuen Schulhaus. Das in diesem Jahr genau 100-jährige Schulhaus Fuchsrain nämlich wurde in den vergangenen Monaten komplett saniert. Kostenpunkt: rund vier Millionen Franken.

In diesen Tagen nun wird gezügelt, wie Gemeindeschreiber Marius Fricker sagt. Für die Züglete hat die Gemeinde eine Möbel- und Umzugsfirma beauftragt, aber auch Logopädie, Schulsozialdienst, Schulleitungen und Hauswarte helfen mit. Und die Lehrpersonen: «Sie müssen Schulmaterial packen und die Möbel und Kartons mit dem Zielort beschriften und alles wieder einräumen», so Fricker.

Kostenüberschreitung im einstelligen Prozentbereich

Derweil laufen im Schulhaus noch die abschliessenden Arbeiten: Endmontagen, Ausbesserungen, Reinigung. Kurz vor Schluss fällt das Fazit zu den Bauarbeiten im Gebäude positiv aus. «Das Resultat ist erfreulich», sagt Fricker.

Noch erledigen die Handwerkerinnen und Handwerker die abschliessenden Arbeiten am Schulhaus – die Räumlichkeiten können schon bezogen werden. Bild: Nadine Böni / Aargauer Zeitung

Das Bauprojekt war mit einigen Herausforderungen verbunden. Einerseits, weil es sich beim «Fuchsi» um ein historisches Gebäude handelt, das im kommunalem Schutzinventar steht. Das musste bei Planung und Umsetzung beachtet werden. Andererseits auch aufgrund der jüngsten Entwicklungen mit Pandemie und Krieg. Die Preise wichtiger Baustoffe sind dadurch stark angestiegen. Marius Fricker nennt dies denn auch als eine der grössten Herausforderungen, kann inzwischen aber bilanzieren: «Die Überschreitung bewegt sich im einstelligen Prozentbereich.»

Mit dem Abschluss der Arbeiten geht ein riesiges Gesamtprojekt zu Ende, verbunden mit einer Rochade bei den Schulstandorten. Angefangen mit dem Erweiterungsbau im Steinli. Seit dessen Fertigstellung nämlich drücken sämtliche Oberstufenschülerinnen und -schüler am Standort Steinli die Schulbank. Das dadurch leer gewordene ehemalige Bezirksschulhaus wurde zum Primarschulhaus Fuchsrain B umgebaut. Und nun daneben das Fuchsrain A saniert.

Im September wird gross gefeiert

Insgesamt haben die Projekte über 25 Millionen Franken gekostet. Damit ist die Gemeinde bezüglich Schulraum für die kommenden Jahre gut aufgestellt. Fricker bestätigt: «Kurzfristig ist nichts geplant.» Dereinst stünden die Sanierungen weiterer Gebäude an, unter anderem der Turnhalle Obermatt.

Erst einmal wird in Möhlin aber gefeiert. Zur Einweihung und zum Jubiläum des Schulhauses Fuchsrain wird ein Fest stattfinden: am Freitag, 15. September intern, am 16. September dann mit der Öffentlichkeit.