Möhlin Aus für Integrationskurse: Die Sek- und Realschüler mit Deutschdefiziten müssen wieder in die Regelklasse Hier ist die Lehrperson näher dran als im regulären Unterricht. Hier geht der Blick öfter über die Schulter als in der Regelklasse. Aber weil die Zielgruppe inzwischen zu klein geworden ist, ist für die erstmals zum Schuljahr 2021/2022 in Möhlin eingerichteten Miniklassen mit dem Fokus aufs Deutschlernen jetzt vorerst Schluss.

Mykhailo und Daniil sind Schüler aus der Ukraine, die in Möhlin unterrichtet werden, hier beobachtet von Schulleiterin Astrid Zeiner. Bild: Roland Schmid

Astrid Zeiner, Schulleiterin der Sekundar- und Realschule der Schule Möhlin, ist sich über die Folgen im Klaren: «Die Herausforderungen für die Lehrpersonen werden so deutlich grösser.»

Sie spielt damit auf das Ende der Regionalen Integrationskurse (RIK) an ihrer Schule an. Dabei handelt es sich um kleine, altersdurchmischte Klassen für neu zugezogene fremdsprachige Schülerinnen und Schüler aus der Region, mit dem Ziel, sie binnen eines Jahres auf den Übertritt in die Regelklasse vorzubereiten.

Kanton setzt mindestens acht Schüler pro Klasse voraus

«Die kantonalen Rahmenbedingungen können in Möhlin nicht mehr erfüllt werden», sagt Zeiner. Dazu gehört, dass es mindestens acht Schüler pro Klasse sind. Und diese Mindestzahl, das ist fürs kommende Schuljahr 2023/2024 absehbar, wird bei weitem nicht mehr erreicht werden. Mehr als zwei bis drei Kinder werden es ab August kaum sein, weiss Zeiner – also weit unter der kantonalen Mindestgrösse.

Die zweite Anforderung des Kantons, dass die Jungen und Mädchen nicht allein vom Schulstandort selbst kommen, sondern aus der Region, hat Möhlin laut Zeiner erfüllt. «Wir haben auch von den Oberstufenstandorten Laufenburg und Frick welche bei uns», sagt sie. Wobei Simone Strub, Sprecherin des Departements Bildung, Kultur und Sport, sagt: «In Möhlin hat sich nach einer Pilotierungsphase gezeigt, dass der Hauptbedarf aus der Gemeinde Möhlin selber stammt.»

Kantonal gab es das Angebot der Integrationskurse auch schon zuvor. Möhlin als Fricktaler Standort stiess im Schuljahr 2021/2022 hinzu. In den zwei Jahren gab es je eine Oberstufenklasse, was die eigentliche Zielgruppe darstellt. Zur Premiere 2021/2022 wurde ein RIK in Möhlin darüber hinaus auch im Primarbereich angeboten.

Bei der Schulanlage Steinli in Möhlin wurde in den vergangenen Jahren viel investiert. Bild: zvg

Zwischen fünf und zehn Schülerinnen und Schüler seien es pro RIK in Möhlin gewesen, so Zeiner. Der Kanton hat das also in der Vergangenheit auch schon mit weniger als den acht Teilnehmenden laufen lassen. Aber eben: Bei nur zwei bis drei, wie für den Sommer prognostiziert, kann er das wohl nicht mehr rechtfertigen. «Wir haben das zusammen evaluiert und sind zum Schluss gekommen, die gemeinsame Leistungsvereinbarung jetzt aufzulösen», sagt Zeiner.

Die zwei bis drei Jugendlichen, die für einen RIK in Frage gekommen wären, gehen ab August also direkt in die Regelklasse, die im Unterschied zu den RIK bis zu 24 Köpfe zählen kann.

Kinder aus Italien sitzen neben welchen aus Afghanistan

Für deren Lehrpersonen dürfte es also herausfordernder werden. «Höchst individualisiert» sei der RIK-Unterricht, sagt Zeiner. Es gilt, darin auf die unterschiedlichsten Bedürfnisse einzugehen. Kein Wunder – können darin doch Kinder aus Italien neben welchen aus Afghanistan sitzen. Dass sie Defizite im Deutschen haben, ist der gemeinsame Nenner.

Das Angebot ohne kantonale Förderung weiterzuführen, kommt nicht in Betracht. Die personellen Ressourcen für die Miniklasse hat die Schule nicht. Gehen doch laut Strub die Lohnkosten der RIK-Lehrpersonen vollumfänglich zulasten des Kantons.

Für die vergangenen zwei Jahre zieht Astrid Zeiner eine positive Bilanz: Von den RIK hätten die Kinder und Jugendlichen «enorm profitieren» können. Ihr ist es wichtig zu betonen, dass die Integrationsangebote für Ukrainerinnen und Ukrainer in Möhlin eigenständig seien. Doch auch diese liefen mit dem aktuellen Schuljahr aus. Auch die vor dem russischen Angriff geflüchteten Kinder gehen ab August also in die Regelklasse.

Mit dem Wegfall von Möhlin ab Sommer bleiben im Aargau mit Aarau-Buchs, Baden, Turgi und Wohlen noch vier RIK-Standorte bestehen.