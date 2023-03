Möhlin Ins Restaurant Ryburg ziehen schon bald Geflüchtete ein – dann wird das Gebäude durch einen Neubau ersetzt Seit Sommer 2017 steht das Restaurant Ryburg in Möhlin leer. Nun hat es neue Besitzer – und die haben neue Pläne: Auf dem Areal soll bis in einigen Jahren eine Überbauung mit Wohnungen und Gewerberäumen entstehen. Vorerst aber gibt es eine Zwischennutzung.

Im leerstehenden Restaurant Ryburg wurden zuletzt noch rauschende Fasnachtspartys gefeiert – jetzt ziehen bald Geflüchtete hier ein. Nadine Böni

Die Tage des Restaurants Ryburg sind gezählt. Der letzte Wirt verliess die Beiz an der Möhliner Hauptstrasse im Sommer 2017, seither ist sie zu – und wird es auch bleiben: Anfang Jahr ging das «Rybürgli» in neue Hände. Die Besitzerfamilie verkaufte das Gebäude samt Umschwung an die Firma Anec AG von Roland Häsler und Marc Staub.

«Wir sind mit den Planungen noch komplett am Anfang», sagt Architekt Marc Staub. Klar ist aber, dass das Areal einer neuen Nutzung zugeführt werden soll. Angedacht sind zum jetzigen Zeitpunkt rund 15 Mietwohnungen sowie Gewerberäumlichkeiten. Es kann davon ausgegangen werden, dass das alte Gebäude aufgrund der Bausubstanz abgerissen wird. Auf dem insgesamt knapp 2300 Quadratmeter grossen Areal dürften dann mindestens zwei Neubauten entstehen.

Innerhalb der nächsten fünf Jahre wolle man die geplante Bebauung auf dem Areal realisiert haben, «wobei die Planungsphase nun noch sicher zwei Jahre in Anspruch nehmen wird», sagt Staub. Als Zwischennutzung werden im ehemaligen Restaurants sowie in den diversen Wohnräumen ab Sommer rund zwei Dutzend Geflüchtete untergebracht. Ein entsprechender Vertrag mit der Gemeinde ist abgeschlossen.