MÖHLIN Im Gedenken an den alten Dorfteil: Der «Ryburger-Club» feiert seine Geschichte Der Ryburger-Club lädt am 26. August zum 17. Mal zum «Ryburger-Fäscht». Was aus einem spassigen Spruch vor bald 40 Jahren entstanden ist, ist heute ein im Dorfkalender fest verankerter Anlass. Heuer werden erstmals der «Leiteremacher» aus Wittnau und die Nagelschmiede aus Sulz ihr Handwerk präsentieren.

«Das war ein Fehler», scherzt Beat Waldmeier, Präsident der ersten Stunde beim «Ryburger-Club». Er erinnert sich an eine Waldbereisung anno 1984. Damals, oben beim Sonnenberg, sei er mit Kollegen vom Wasserfahrverein zusammengehockt. Alles Riburger. «Da kam der ehemalige Gemeindeammann Franz Metzger zu uns und hat den Spruch fallen gelassen, dass es Riburg ja gar nie gegeben hat», sagt Waldmeier. Ein Fehler – denn das liessen sich die Männer natürlich nicht gefallen.

Beat Waldmeier hat fürs Fest einen Bartisch samt Sitzgelegenheit gebaut. Bild: Mira Güntert

Nach dieser Ansage war Waldmeier dafür verantwortlich, eine Fahne zu organisieren. Dies war damals nicht so einfach, es dauerte ein paar Jahre, bis er das Stück Stoff mit dem abgebildeten «Heuschöchli» samt Gabel und Rechen in den Händen halten konnte. Um es offiziell zu machen und das Versprechen vom Sonnenberg einzuhalten, gründeten die Riburger nun einen Verein.

Dies war am Sonntagmorgen, 9. Juli 1989, bei der Wasserfahrhütte. «Es waren auch viele dort, die von unserem Vorhaben noch nichts mitbekommen haben», erinnert sich Waldmeier. So gründeten letztlich insgesamt 21 Personen den «Ryburger-Club».

Traditionen zeigen und leben

Heute, 34 Jahre später, hat der Verein rund 180 Mitglieder und Waldmeier ist immer noch dessen Präsident. «Eigentlich ist vieles immer noch gleich», sagt Waldmeier und lacht. «Es ist halt so ein Ding zwischen Möhlin und Riburg.»

Neben einer Zehntabgabe, bei der an die Besteuerung aus früheren Zeiten erinnert wird, führt der Verein jährlich einige Ausflüge durch. «Zudem haben wir in unseren Statuten verankert, dass wir alle zwei Jahre ein Fest im Gedenken an Riburg organisieren», sagt Waldmeier. Dieses Jahr ist es wieder so weit, nach vier Jahren pandemiebedingter Abstinenz findet am 26. August das 17. «Ryburger-Fäscht» statt.

Beim Fest, das auf dem alten Bata-Fussballplatz hinter dem Bata-Clubhaus stattfindet, dreht sich vieles um Traditionen und Brauchtümer – und es ist für viele Besucherinnen und Besucher eine Art des «Nachhausekommens». «Es kommen Familien vorbei, deren Mitglieder teilweise schon lange nicht mehr hier wohnen, die ihre Familientreffen bei uns machen», sagt Waldmeier.

Neben der traditionellen «Buurestube», dem «Oldtimer-Traktoren-Träff», dem Barbetrieb und den ausgestellten Fotos von anno dazumal stellen heuer erstmals der «Leiteremacher» aus Wittnau und die Nagelschmiede Sulz ihr altes Handwerk vor.

Schnitzereien von Beat Waldmeier. Bild: Mira Güntert

Über 100 Personen helfen am Fest mit

Der als OK-Präsident amtende Waldmeier ist froh, für das Fest auf viele helfende Hände zählen zu können. «Es stehen über 100 Personen im Einsatz», erzählt er. Neben den üblichen organisatorischen Arbeiten arbeitet der mittlerweile pensionierte Forstwart seit Wochen an verschiedenen Skulpturen aus Holz, die am «Ryburger-Fäscht» aufgestellt und zum Verkauf angeboten werden.

Seine Schnitzereien haben über die Jahre lokale Berühmtheit erlangt und sind mittlerweile im ganzen Dorf bekannt. Natürlich liess es Waldmeier sich nicht nehmen, neben Dekoration auch einen Bartisch samt Sitzgelegenheit für ein rauschendes «Ryburger-Fäscht» beizusteuern.