Möhlin «Heute ist ein wichtiger Moment»: Trotz Regen feiern die Schülerinnen und Schüler ihr neues Schulhaus Schon seit gut einem Jahr ist der 13-Millionen-Ergänzungsbau beim Möhliner Schulstandort Steinli in Betrieb – nun endlich wurde er auch feierlich eingeweiht. Die offizielle Feier war für die Schülerinnen und Schüler ein wichtiger Moment. Sie steckten viel Energie in ein tolles Erlebnis für die Gäste.

Mit einem Flashmob der Schülerinnen und Schüler wird die Einweihungsfeier eröffnet. Jael Rickenbacher

Eigentlich ist der Ergänzungsbau bei der Schulanlage Steinli ja schon seit über einem Jahr in Betrieb. Im Sommer 2021 wurde der 13-Millionen-Bau termingerecht fertiggestellt, der Gemeinde übergeben und bezogen. Nun war es an der Zeit, den Ergänzungsbau auch noch offiziell einzuweihen. Am Donnerstagabend war es so weit: Die Schülerinnen und Schüler der Oberstufe Steinli eröffneten die Einweihungsfeier mit einem Flashmob.

«Ein Hoch auf uns», sangen sie und zeigten dazu eine Choreografie, währenddem einige auf grossen Trommeln den Takt angaben. Am Schluss schossen aus dem Chor glitzernde Konfetti in die Luft.

Der Ergänzungsbau bei der Schulanlage Steinli konnte bereits im Sommer 2021 in Betrieb genommen werden. zvg

Das Festzelt, in dem die Feierlichkeiten stattfanden, wurde von der Gewerbeausstellung Möga, die an diesem Wochenende auf dem Schulareal stattfindet, zur Verfügung gestellt. Die Schülerinnen und Schüler durften ausserdem auch den Möga-Lunapark für die Dauer des Festes nutzen.

Die Feier als essenzieller Moment

Nach der musikalischen Begrüssung von der Musikgesellschaft Möhlin hielt Schulleiterin Astrid Zeiner eine Rede. Obwohl das Schulhaus seit einem Jahr in Betrieb ist, sei die verspätete Feier bedeutsam. Sie sagte:

«Für unsere Schülerinnen und Schüler ist heute ein ganz wichtiger Moment.»

Schöner Zufall: Zeiner hatte am Tag der Feier Geburtstag und bekam von der Musikgesellschaft einen Geburtstagsmarsch gespielt. Auch der Aargauer Landammann und Vorsteher des Departements Bildung, Kultur und Sport, Alex Hürzeler, hielt eine Ansprache. Er sagte über den Ergänzungsbau des Schulhauses:

«Die Schule ist ein Begegnungsort geworden. Schülerinnen und Schüler sowie die Lehrpersonen füllen das Schulhaus mit Leben.»

Ausserdem sei der neue Standort eine Zentralisierung der Oberstufen in Möhlin. Hürzeler wünschte den Schülerinnen und Schüler «spannende, prägende Schulstunden».

Die meisten Erwartungen wurden erfüllt

Sogar eine Kochshow war unter den von Schülerinnen und Schülern organisierten Aktivitäten. Jael Rickenbacher

Gemeindeammann Markus Fäs schenkte einen Einblick in die Gedanken der Schülerinnen und Schüler. Laut ihrer Rückmeldung sei das neue Schulhaus modern, es habe viel natürliches Licht durch die grossen Fenster, die Chemiezimmer seien super ausgestattet und sie seien froh um den Lift für in der Mobilität eingeschränkte Personen.

Fäs sprach auch von einigen negativen Rückmeldungen. Leider habe es keine Musikzimmer und keinen Aufenthaltsraum, es wurden mehr Bäume um das Schulhaus gewünscht und es sehe von aussen kalt und grau aus. Die Erwartungen der Schülerinnen und Schüler seien also grösstenteils erfüllt worden – es gäbe jedoch noch Raum für Verbesserung, so Fäs ehrlich. Er endet mit den Worten:

«Dass nicht alle Erwartungen erfüllt wurden, zeugt davon, dass wir viele Bedürfnisse unter einen Hut gebracht haben und einen gemeinsamen Konsens gefunden haben.»

Die Schülerinnen und Schüler konnten trotz Regen den Möga-Lunapark geniessen. Jael Rickenbacher

Für die Gäste gab es ein Essensangebot von lokalen Geschäften und Gastrobetrieben. Vor dem Schulhaus hatte es Stände von den Schülerinnen und Schüler, die Kuchen, Brote, Holzofenpizzen und mehr offerierten.

Ein Rundgang bot Einblick in den neuen Bau

Im Schulhaus konnte man einen Rundgang machen, wo Einblick in die von den Schulklassen gestalteten Unterrichtszimmer gegeben wurde. Und auch ein Unterhaltungsprogramm war organisiert: Unter anderem gab es eine Kochshow, Henna-Tattoos, eine Bar, ein Malatelier, Kahoot-Spiele und weitere Aktivitäten. Nach dem Fest gab es für die Jugendlichen eine Schülerdisco.