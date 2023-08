Möhlin Handball auf hohem Niveau: Pallamano Cassano heisst der verdiente Sieger des ersten «Möhlin-Cups» Am ersten «Möhlin-Cup» mass sich der TV Möhlin mit dem Ligakonkurrenten RTV Basel, dem Nati A-Team aus Suhr Aarau sowie der italienischen Mannschaft Pallamano Cassano. Trotz Testspielcharakter und heissen Temperaturen schenkten sich die vier teilnehmenden Handballvereine auf der Platte nichts.

Am vergangenen Wochenende kam es zur ersten Ausgabe des «Möhlin-Cups». Das mit hochkarätigen Mannschaften besetzte Handball-Turnier bot interessante Einblicke und Eindrücke. Trotz Testspielcharakter und heissen Temperaturen schenkten sich die vier teilnehmenden Handballvereine auf der Platte nichts.

Der TV Möhlin verbuchte im ersten Spiel viele Fehlwürfe und technische Fehler und kam gegen Pallamano Cassano schlecht in die Partie. Die Italiener führten schnell mit 10:4 (14. Minute). Ein Lichtblick aus heimischer Sicht war danach Benjamin Blumers gehaltener Siebenmeter gegen Alessio Moretti und seine insgesamt tollen Paraden. Im Angriff scheiterte das Heimteam zu oft am starken Schlussmann der Gäste, Luca Monciardini.

Der TV Möhlin – hier Valentin Mahrer – präsentierte beim Vorbereitungsturnier auch die neuen Trikots. Bild: zvg/Daniel Roth

Auch die zweite Halbzeit brachte nicht die erhoffte Wende, der Gegner kam deutlich besser aus der Kabine und machte es den Zurückliegenden schwer zum Erfolg zu kommen. In der 44. Minute traf Justin Larouche zum 16:23, aber Cassano nutzte eine nächste Überzahl zum 16:27 aus Heimsicht. Youngster Nelio John netzte zum sehenswerten Zehn-Tore-Rückstand ein, danach folgten technische Fehler, welche eiskalt bestraft wurden. Den letzten Treffer der Partie gelang Jonathan Ulmer zum Endstand von 19:31.

Im anschliessenden Spiel kämpften Suhr Aarau (NLA) und Absteiger RTV Basel (NLB) um den Sieg. Da die Partie mit einem Unentschieden endete, folgte ein nervenaufreibendes Penaltyschiessen. Dieses entschieden die Basler für sich.

Die Hitze machte sich in der Halle bemerkbar

Weniger als 24 Stunden später nach der Niederlage gegen Cassano, ging es für den TVM somit gegen den HSC Suhr Aarau weiter. Die Hitze der vergangenen Tage machte sich auch in der Steinlihalle bemerkbar. Es floss viel Schweiss. Justin Larouche traf nach langen Minuten ohne Tore zum 1:0. Nun kam auch der A-Ligist langsam auf Betriebstemperatur, glich aus, erhöhte auf fünf Tore im Plus nach zwölf Minuten.

Zoltan Majeri nahm die Auszeit, die jedoch die Trefferquote seiner Männer nicht ankurbelte. Die Würfe kamen zu oft nicht an Dragan Marjanac vorbei. Mit zunehmender Spieldauer besserte sich die Effizienz, Linus Fässler setzte mit einem energischen Wurf ein Zeichen und zwei schnelle Treffer folgten. Pausenstand: 9:17.

Die zweite Halbzeit gehörte dennoch dem Favoriten, welcher in bester Spiellaune Ball um Ball im Tor von Robin Santeler platzierte. Das Heimteam versuchte vieles, kämpfte beherzt – scheiterte aber erneut zu oft am Keeper des Gegners. Schlussstand: 19:32.

Basel und Cassano liefern sich spannendes Finale

Im grossen Final kam es zum Duell zwischen Cassano und dem RTV Basel. Die Italiener gingen schnell in Führung, auch weil ihr Keeper Luca Monciardini zu Beginn mit vier Paraden glänzte. Nach sechs Minuten erfolgte der erste Treffer für Basel und wenig später gar der Fünf-Tore-Lauf zum 6:4 (13. Minute). Es dauerte weitere sieben Minuten und Cassano glich aus, ging kurzzeitig in Führung, um dann mit einem Tor Rückstand in die Kabinen zu gehen (12:13).

War die zweite Halbzeit zu Beginn noch ausgeglichen, übernahmen die virtuos und treffsicheren Gäste aus Norditalien bald das Zepter und distanzierten den RTV ab der 42. Spielminute mit drei und mehr Toren. Ungefähr hundert Zuschauerinnen und Zuschauer verfolgten die attraktive und umkämpfte Schlussphase im «Steinli» – mit Cassano als verdientem ersten Sieger des «Möhlin-Cups».

Sportlich war dieser ein echter Leckerbissen für die Handballfreunde aus der Region. Gegen 300 Handballbegeisterte besuchten das Turnier, das von NLB-Trainer Zoltan Majeri initiiert wurde.